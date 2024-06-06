الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: صواريخ موسكو تحرق أراضى كييف

صواريخ روسيا
صواريخ روسيا

قال غيث مناف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من كييف، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أصدرت بيانًا مقتضبًا، وعلى لسان قائدها، أشار خلاله إلى أن القوات الأوكرانية تصدت إلى 17 مسيرة روسية من أصل 18 مسيرة، وأن الدفاعات الجوية قامت بعمل بطولي، لكن إحدى تلك المسيرات استهدفت إحدى المناطق، والتي تقع غرب الأراضي الأوكرانية، حيث اندلع حريق في إحدى المنشآت المدنية للطاقة بحسب وصف الإدارة العسكرية.

وأضاف مناف، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قيادة عمليات خرسون أعلنت أن قواتها أخمدت 5 حرائق في 5 مناطق متفرقة جراء العدوان الروسي كما وصفوه، بالإضافة إلى ذلك أشاروا في بيانهم إلى أن أحد تلك الاستهدافات كان مركز "هايبر ماركت" أو مركزًا للتسوق متوقفًا عن العمل منذ 24 فبراير 2022.

ولفت إلى أن قيادة العمليات أشارت أيضًا، في بيانها، إلى أن القوات الروسية تحاول تكثيف ضرباتها على منطقة خرسون، وأن القوات الأوكرانية ما زالت صامدة في الجزر التابعة لخرسون، نحو الضفة اليسرى، التي تندلع فيها هنالك معارك شرسة، وما زالت القوات الروسية تحاول استعادة السيطرة على المدينة التي فقدتها منذ عام كامل. 

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