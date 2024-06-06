الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلام فلسطينى: 5 شهداء و7 إصابات جراء قصف الاحتلال مخيم الشاطئ فى غزة

طيران الاحتلال
طيران الاحتلال

أفاد إعلام فلسطيني بسقوط 5 شهداء و7 إصابات بقصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية".

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وكانت أعلنت  وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 6 مجازر في قطاع غزة، راح ضحيتها 68 شهيدًا و235 جريحًا.

وأكدت الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفعت إلى 36654 شهيدًا.

إعلام فلسطيني شهداء غزة جرائم الاحتلال الصهيونى وزارة الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية

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