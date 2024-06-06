القاهرة الإخبارية: أوروبا تعيش أجواء الحرب مرة أخرى بعد مرور 80 عامًا على إنزال نورماندى

قال خالد شقير، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إنه بالأمس كان هناك احتفال خاص بذكرى رحيل بعض من سكان مدينة تنلو، وهي في منطقة الجلبادو الشمال غرب فرنسا في النورماندي، مشيرًا إلى أن مرور 80 سنة يأتي في مرحلة تعيش فيها القارة العجوز أزمة أو عودة للحرب مرة أخرى.

وأضاف شقير، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لهذا الأمر كان حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الوحدة والتضامن، وهما أهم النقاط التي ذكرها في كل الكلمات، وكانت هناك كلمات أيضًا لرئيس الوزراء الكندي وأيضًا لرئيس الوزراء البريطاني وحتى الملك شارل الذي أحيا ذكرى رحيل هؤلاء الأبطال.

وأكد أن الغرب يستشعر الخطر في وقت كانت وما زالت فرنسا تحاول الخروج من الأزمة وهي الحرب في أوكرانيا، وهذا ظهر جليًا من خلال إشارة الرئيس الفرنسي بأنه سيحضر في سويسرا الشهر المقبل لقاء الهدف منه هو السلام في أوكرانيا.