مصدر بالكهرباء لـ"الدستور": فصل التيار عن مرسى علم للصيانة قبل عيد الأضحى

قال مصدر في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن فصل التيار عن مدينة مرسى علم يرجع لأعمال صيانة تم التنسيق لها من بداية العام وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف المصدر في تصريح خاص، لـ"الدستور"، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء لديها جدول لعمل الصيانات تم إعداده من بداية العام، خاصة قبل الأعياد والصيف الذي يشهد حضور أفواج كبيرة من الزائرين والسائحين من كل دول العالم.

وأكد المصدر أن قرار فصل التيار عن مدينة مرسى علم لعمل الصيانات اللازمة لرفع كفاءة المحولات والشبكة وتم التنسيق في هذا القرار مع جميع الجهات المعنية.

كانت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم أعلنت عن أنها تلقت إخطارا من شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المدينة بالكامل.

وقالت في بيان لها صباح اليوم إن قطع الكهرباء يأتي في ضوء إجراء الصيانة لمحطة محولات مرسى علم، سوف وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مدينة مرسى علم بالكامل وجميع القرى السياحية شمال وجنوب مرسى علم وقرية برنيس.

ونوهت بأن فصل التيار الكهربائي من الساعة 12 صباحا منتصف ليل الخميس، حتى يوم الجمعة ولحين الانتهاء من أعمال الصيانة ولم يتم تحديد عدد ساعات قطع الكهرباء.

جدير بالذكر أنه تم استثناء مدن محافظة البحر الأحمر، من خطة لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء لتخفيف الأحمال الكهربائية، منذ بداية تنفيذ الخطة بالكامل على مختلف المحافظات، بهدف تأمين التيار الكهربائي لجميع الفنادق والقرى السياحية والأماكن التابعة لها طوال 24 ساعة.