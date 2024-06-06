منافسة قوية في البطولة الأفريقية لكمال الأجسام بصالة اتحاد الشرطة

انطلقت، الخميس، بطولة أفريقيا لـ كمال الأجسام واللياقة البدنية والتي تستضيفها صالة اتحاد الشرطة الرياضي في الفترة من 6 يونيو الجاري وحتى 9 من نفس الشهر تحت إشراف د.عادل فهيم، رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

أكد د.عادل فهيم وصول جميع الوفود والبعثات المشاركة فى البطولة وهى أكثر من 13 دولة إفريقية هى:مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، السودان، أنجولا، إثيوبيا، نيجيريا، جيبوتي، سواتيني، الكاميرون، ناميبيا، غينيا.

وأعرب عادل فهيم عن سعادته بانطلاق بطولة أفريقيا لكمال الأجسام واللياقة البدنية بمشاركة متميزة للدول الإفريقية، مشددا على أن النجاح سيكون حليف البطولة في ظل التنظيم الرائع للاتحاد المصري لكمال الأجسام واللياقة البدنية.

ووصل رفائيل سانتونجا، رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية، القاهرة لمتابعة الحدث الإفريقي.

وأقيمت صباح اليوم إجراءات ميزان وقياس اطوال اللاعبين التى تمت بنجاح؛ تمهيدًا لاستئناف البطولة غدًا السبت ثانى أيام البطولة 7 يونيو الذى سيتخلله افتتاح البطولة وبداية النشيد الجمهوري لمصر، الدولة المضيفة للحدث، ثم طابور تقديم الدول المشاركة وكلمة رئيس الاتحاد الدولي ثم كلمة الدكتور عادل فهيم وإعلان إنطلاق البطولة.

وتبدأ المنافسات في التاسعة صباحًا ويسبقها أعمال الألوان للاعبين المشاركين، في فئات كمال الأجسام، والفيزيك، والكلاسيكي للناشئين تحت 23 سنة، ثم الكلاسيك فيك للرجال، ثم كمال الأجسام للمشاركين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا وأكثر من 50 عامًا وأكثر من 60 عامًا، وأخيرًا كمال الأجسام للرجال، واللياقة البدنية للرجال، واللياقة البدنية الرجالية.