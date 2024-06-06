الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": السعودية تستعد لاستقبال موسم حج مختلف هذا العام

موسم الحج
موسم الحج

قال جمال الوصيف، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من الرياض، إن هناك تجهيزات أكثر حرصا من قبل المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام هذا العام، إذ تشير كل الاستعدادات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية إلى أنها تستعد إلى إقامة موسم حج مختلف تمامًا في التجهيزات التي تم تجهيزها أو عدد الحجاج التي تسعى المملكة لاستضافتهم هذا العام، حيث وصل عدد حجاج بيت الله العام الماضي إلى مليون و800 ألف حاج من بين 185 ألف من الداخل.

وأضاف الوصيف، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المملكة تسعى هذا العام إلى استضافة أكثر من 2 مليون حاجة وهو رقم كبير داخل بقعة أرض أكبر تجمع بشري على مستوى الأرض في مساحة محدودة داخل مكة المكرمة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية استعدت بكل القطاعات وكل الجهات المتواجدة داخل اللجنة المشكلة برئاسة وزير الداخلية السعودي لتنظيم حج هذا العام.

وأوضح أن هناك استعدادات من كل الجهات من وزارة الموارد البشرية ووزارة الداخلية والصحة وجمعيات المجتمع المدني التي تسهم بشكل كبير في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله وفقا لتعليمات خادم الحرمين الشريفين الذي اطلع قبل أمس في مجلس الوزراء في جلسته على كل الاستعدادات وأوصى جميع الجهات بضرورة تقديم كل الخدمات وتذليل جميع العقبات أمام حجاج بيت الله الحرام.
 

الرياض المملكة العربية السعودية حجاج بيت الله الحرام حجاج بيت الله القاهرة الإخبارية مكة المكرمة الخدمات الحرمين الشريفين

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