الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

هاشتاج كلنا في ضهر مصر يتصدر تريند "إكس".. ومغردون: "دعم فلسطين لن يتوقف"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تصدر هاشتاج #كلنا_في_ضهر_مصر، منصة التدوينات القصيرة "إكس" المعروفة سابقًا بـ"تويتر" خلال الساعات الأخيرة، في ضوء دعم القيادة السياسية والجيش المصري، تزامنًا مع ما يحدث في المنطقة من صراعات مختلفة، على رأسها الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة المُحاصر.

كلنا_في_ضهر_مص

تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى

وتُكثّف مصر جهودها لإعادة تفعيل اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وتعتزم مصر على مواصلة جهودها لدعم الأشقاء الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية بكل السبل الممكنة.

كلنا في ضهر مصر

يأتي هذا في أعقاب الحرب الإسرائيلية الجارية الآن على قطاع غزة المُحاصر، إذ نشر المغردون على منصة "X" الأكثر استخدامًا بين المواطنين حول العالم، صورًا عديدة وفيديوهات تستعرض قوة الجيش المصري، وأجزاء من تدريباته الشاقة والاستعدادية، مؤكدين قوته بين جيوش العالم.

 

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دعم القضية الفلسطينية

وتؤكد مصر دائمًا على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني المُحتل، مشيرة إلى أنَّ إصرار الاحتلال الإسرائيلي على ارتكاب المذابح والتصعيد في رفح الفلسطينية يضعف مسارات التفاوض مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

كلنا_في_ضهر_مص

وأكد المتابعون دعمهم للرئيس السيسي والقيادة السياسية في مواجهة التحديات والظروف الراهنة، والحفاظ على أرض الوطن وشعب مصر الواعي.

 

الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

وشنّت إسرائيل حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، بقصف عسكري أدى إلى مقتل أكثر من 14 ألف فلسطيني في قطاع غزة.

كلنا في ضهر مصر

وذكرت الأمم المتحدة أن 40% من القتلى كانوا من الأطفال، ما دفع المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى وصف غزة بأنها "أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال".

ولا تزال تمارس إسرائيل سياستها بهجمات مستمرة على الشعب الفلسطيني وقصف عنيف يستهدف الأطفال والشباب والنساء ويُصيب المئات نتيجة الغارات الجوية التي يُطلقها الاحتلال الإسرائيلي باستمرار.

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