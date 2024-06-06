آخر يوم لقص الأظافر للمضحي 2024 وموعد رؤية هلال ذو الحجة

يتساءل الكثير من المسلمين عن آخر يوم لقص الأظافر للمضحي 2024 وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وعلى المضحي أن يلتزم ببعض الأحكام المتعلقة بالأضحية، منها الإمساك عن قص الشعر والأظافر، حيث تبدأ قبل مغرب ليلة الأول من ذي الحجة وتنتهي بذبح الأضحية، ومن أراد أن يمسك عن القص فقد أصاب السنة.

آخر يوم لقص الاظافر للمضحي 2024

في سياق الحديث عن آخر موعد لحلاقة وقص أظافر المضحي، أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أن الامتناع عن قص الشعر والأظافر يبدأ من بداية شهر ذي الحجة لمن ينوي التضحية، وأشارت إلى أن هذا الأمر لا يشمل من ينوي الحج متمتعًا، حيث يمكنه قص شعره وأظافره في الأيام الأولى من ذي الحجة قبل الإحرام.

حكم قص الأظافر للمضحي 2024

وأضافت دار الإفتاء أن الامتناع عن قص الشعر والأظافر مختص بمن سيضحي، استنادا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالت أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضي الله عنها: "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره"، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه.

استطلاع هلال شهر ذو الحجة

و تستطلع دار الإفتاء المصرية بالتنسيق مع معهد الفلك وهيئة المساحة هلال شهر ذي الحجة الهجري 1445هـ فسوف يتم استطلاع الهلال بعد غروب شمس اليوم الخميس، الموافق 29 من ذي القعدة لعام 1445هـ، و6 من يونيو 2024، فإذا كان اليوم الخميس هو آخر أيام ذي القعدة، فإن غرة ذي الحجة ستكون يوم غد الجمعة، الموافق 7 يونيو، مما يتوافق مع الحساب الفلكي.

أما إذا لم تثبت رؤية الهلال اليوم وكانت عدة ذي القعدة 30 يومًا، فسيكون الجمعة هو المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون السبت، الموافق 8 يونيو، هو أول أيام ذي الحجة 1445هـ - 2024، وفي هذا السياق، ويعلن فضيلة المفتي نتيجة الرؤية الشرعية وموعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك.

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