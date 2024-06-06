محافظة مطروح تبحث تسيير خطوط سير سيارات أجرة على الكورنيش خلال الصيف

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود المحافظة في إحكام السيطرة على سيارات الأجرة بأحياء مدينة مرسى مطروح، ومنع أي تجاوزات وتيسير الخدمات للمواطنين دون استغلال خاصة مع زيادة التدفق السياحي على المحافظة خلال موسم الصيف.

والتقى اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، مع عدد من ممثلي سائقي سيارات الأجرة داخل مدينة مرسى مطروح، بحضور المهندس محمد القط مدير مشروع نقل الركاب؛ لمناقشة تسيير خطوط سير سيارات الأجرة على الكورنيش خلال موسم الصيف السياحي.

وشدد اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، على الالتزام بخطوط السير داخل المدينة مع منع أى تصريحات للسيارات للسير على الكورنيش طوال فترة النهار، والالتزام بخط السير بالكورنيش للسيارات المصرح لها فقط في الفترة الليلية، وكذلك التصريح لعدد من السيارات بالرحلات.

ووجَّه السكرتير العام لإدارة مواقف مطروح بالمتابعة المستمرة لانتظام حركة السيارات وتنظيم حملاتها التفتيشية لضبط السيارات العاملة على الكورنيش بدون تصريح بخط السير حتى لا يوثر ذلك سلبًا على العمل بالخطوط الرئيسية داخل المدينة، وكذلك الالتزام بتعريفة الأجرة ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية فى هذا الشأن.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء