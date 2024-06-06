الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الداخلية يلتقى وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بالصين

وزير الداخلية فى
وزير الداخلية فى جانب من القاء

استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية ، وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام، بجمهورية الصين الشعبية برئاسة سون ماولى نائب وزير الأمن العام الصينى خلال زيارتهم جمهورية مصر العربية.

وزير الداخلية يلتقي وفدًا أمنيًا من وزارة الأمن العام بالصين

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها، بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك. 

وقد أعرب رئيس الوفد عن عمق العلاقات والروابط الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، مُشيدًا بالجهود التى تبذلها وزارة الداخلية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، التى كان لها بالغ الأثر فى تدعيم الاستقرار فى مصر ومُحيطها الإقليمى، مُعربًا عن تطلعه لتعزيز قنوات الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات التدريبية بين الجانبين فى مُختلف مجالات العمل الأمنى. 

من جانبه أعرب وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وفد وزارة الأمن العام جمهورية الصين الشعبية، فى ضوء العلاقات الوثيقة والتشاور المُستمر بين مسئولى البلدين، مُشيرًا إلى حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الصديقة وترحيبه بتعزيز آليات التنسيق الأمنى الثنائى وتبادل الخبرات مع الجانب الصينى انطلاقًا من إيمان كامل بأهمية تضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كل الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والإلكترونية بكافة أشكالها، ما يُدعم رسالة الأمن والاستقرار.

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