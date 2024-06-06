محافظ الشرقية يبحث استعدادات امتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 /2024، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين المقبل الموافق 10 / 6 / 2024 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024، في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا).

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات واللواء وليد عابدين مساعد مدير أمن الشرقية للأمن العام، والمستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات ورؤساء الهيئات المعنية ( التربية والتعليم – الصحة – التأمين الصحي - الكهرباء – التموين - شركة مياه الشرب والصرف الصحي – الإسعاف –– مستشفي الاحرار التعليمي )، ومديري الإدارات التعليمية ومديري إدارتي الأزمات والكوارث والمتابعة الميدانية بالمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

واستهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال الامتحانات من خلال سرعة الانتهاء تجهيز اللجان الامتحانية والبالغ عددها 149 لجنة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو، وكذلك الانتهاء من تجهيز الاستراحات المخصصة للمشاركين في العملية الامتحانية والتأكد من توافر جميع الخدمات الأساسية بها مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة، والتشديد على عدم قطع التيار الكهربائي خلال فترة الإمتحانات مع وتوفير مصدر بديل للكهرباء في حالات الطوارئ لضمان حسن سير إنتظام العملية الإمتحانية ولخلق بيئة مناسبه للطلاب لأداء الإمتحانات بسهوله ويسر.

استعدادات الثانوية العامة

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة التواصل الفوري مع مكتبه في حالة حدوث أي مشكلات أو أزمات أو أحداث طارئة خلال فترة الامتحانات وذلك لسرعة التغلب عليها وإيجاد حلول عاجلة لها بجانب ابلاغ غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من وضع الخطط التأمينية اللازمة لتأمين اللجان من الداخل والخارج بالتنسيق مع مديرية الأمن لمنع أي محاولات تفسد العملية الإمتحانية، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية خارج اللجان بالقرى واللجان التي ستشهد كثافة طلابية عالية.

كما شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية لتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج المدارس، وكذلك ورفع الإشغالات وإزاله الباعة الجائلين بالتنسيق مع شرطة المرافق والتأكد من سلامة كافة المرافق وتشغيل الإنترنت بكفاءة عالية بجميع المدارس التي بها لجان إمتحانية.

من جهته، أشار المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية قامت بالتنسيق مع مديريتي الأمن والصحة وهيئة التأمين الصحي والإسعاف والكهرباء ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لاستقبال ماراثون امتحانات الثانوية العامة والتأكد من جاهزية اللجان الامتحانية وتزويدها بكل الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن وتحديد مسارات وخطوط سير السيارات اللازمة لنقل صناديق أوراق الأسئلة والأجوبة من مركز توزيع الأسئلة لمقار اللجان الإمتحانية، مشيرًا إلى من المقرر أن يؤدي 51668 طالبًا وطالبة الامتحانات أمام 149 لجنة موزعة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

بينما أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أنه تم تكليف إدارات (مراقبة الأغذية - سلامة البيئة - السلامة والصحة المهنية ) بالمديرية بالمرور على كافة المدارس التي بها لجان إمتحانية لمراجعتها والتفتيش على كافة محال بيع المواد الغذائية بخطوط سير الطلاب من وإلي اللجان الإمتحانية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتحديد أماكن تمركز سيارات الإسعاف بمحيط اللجان الامتحانية.

وأشار الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي، إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الأطباء وهيئة التمريض على اللجان الإمتحانية بالحضر من خلال 4 مجموعات الأولى تضم 22 لجنه بمراكز (أبو كبير – كفر صقر – أولاد صقر- الابراهيمية) بقوه طبيب و21 ممرضة، والثانية تضم 24 لجنة بمراكز ومدن (العاشر من رمضان – بلبيس – مشتول) بقوة 24 ممرضة، والثالثة تضم 70 لجنة بمراكز ومدن (الزقازيق – القنايات – ههيا – أبو حماد- القرين – ديرب نجم – منيا القمح) بقوة 14 طبيبًا و56 ممرضة، والرابعة تضم 22 لجنة بمركزي ( فاقوس -الحسينية ) بقوه 9 أطباء و13 ممرضة، بإجمالي 138 لجنة بالحضر بالإضافة الي 11 لجنة بالريف بجانب تجهيز غرفة للعزل والطوارئ مزودة بالأدوية والمستلزمات الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للطلاب والقائمين علي اعمال الامتحانات في حالة حدوث أي حالات إعياء أو صابة.

وأوضح المهندس علي لطفي رئيس قطاعات كهرباء الشرقية ومدن القناة أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بقطاعات الكهرباء والتنبيه على عدم قطع التيار الكهربائي اثناء تأدية الطلاب الامتحانات لتهيئة الأجواء المناسبة لهم لتأدية الامتحانات في سهولة ويسر.

بينما أكد المهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحى استمرار عمل محطات المياه بمختلف المراكز والمدن والاحياء باقصي طاقتها لضمان وصول مياه الشرب لكافة المدارس التي بها لجان امتحانية، لافتًا إلى أنه تم تجهيز فرق عمل وتسخير كل إمكانات الشركة لمجابهة أي أحداث طارئة وجارٍ التنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لعدم إجراء أي أعمال تطهير للترع التي بها مآخد لمحطات المياه والتي تؤثر على عمل المحطات وكذلك التنسيق مع قطاعات الكهرباء لعدم قطع التيار الكهربي عن محطات المياه خلال فترة الامتحانات.

وفي نهاية الاجتماع أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأبنائه طلاب وطالبات شهادة الثانوية العامة بالتوفيق والنجاح والحصول علي أعلي الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.