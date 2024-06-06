الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا أؤمن بالأبراج.. فيديو مثير للجدل لخبيرة الفلك ليلى عبداللطيف

خبيرة الفلك ليلى
خبيرة الفلك ليلى عبداللطيف

أصابت أو خابت، فهى نجحت في بعض التنبؤات وفشلت في الأخرى، وأصبح ظهورها مقترنًا بالترند والشو الإعلامي الخاطف، هى خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، التي أثارت جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.


وتصدرت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، ترند موقع "إكس"، اليوم الخميس، بعد ظهور مقطع فيديو نادر لها، أظهر "زلة لسان" قد تدعو البعض إلى التفكير مليًا قبل الإيمان بقدرتها على التنبؤ.


ظهرت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، بأحد البرامج، وأكدت فيه أنها لا تؤمن بالأبراج، من الآن وصاعدًا وحتى آخر نفس، ولا علاقة بالتنبؤات بالأبراج ولكنها تبني توقعاتها على معلومات.


وقالت ليلى عبداللطيف بمقطع الفيديو: "مش أنا عم بستخف بعقول العالم (هيي كمان) عم تستخف بعقول العالم و(هي كمان) عم تاخد معلومات".

توقعات ليلى عبداللطيف لعام 2024

ويبحث الكثير من الناس عن تنبؤات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف المتبقية في عام 2024 خاصة بعد تحقق الكثير منها وآخرها سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وقد ازدادت معدلات البحث مؤخرًا حول توقعات خبيرة الفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف لعام 2024، والتي كان أبرز تلك التوقعات المتبقية لهذا العام.


وتنبأت بانتشار الخوف والقلق في العالم، حيث ستشهد بعض المطارات ومحطات القطارات العالمية كوارث طبيعية وغير طبيعية، ما يثير قلقًا عالميًا وتوقف سير حركة الطيران والسفر بين الدول بسبب بعض الأعاصير المتوقعة في الثلث الأخير من عام 2024.


وتنبأت ليلى عبداللطيف، برحيل بعض شخصيات الفن، حيث توقعت أن يشهد عام 2024 رحيل العديد من رجال السياسة والفن، وأن الوسط الفني سيكون على موعد مع فقدان العديد من النجوم والمشاهير، خاصة صغار السن، إضافة إلى توقعات خاصة بأن الثلوج والأمطار الغزيرة سوف تغزو العالم خاصة بعض الدول العربية، مصحوبة بموجة من البرد القارس في عز فصل الصيف وقالت إن هناك نشاطًا كبيرًا للزلازل وتهدد العديد من الدول.

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