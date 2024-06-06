36 تأشيرة حج للعاملين بالأزهر ممن قاربوا على سن المعاش

استقبل فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر بمشيخة الأزهر، العاملين الذين تم ترشيحهم لحج بيت الله الحرام من العاملين بالقطاعات الرئيسية والمناطق الأزهرية المختلفة "موظفين- مدرسين- عمالًا"، والذين اشترط فيهم ألا تقل السن عن 59 عامًا، وذلك بعد أداء قرعة عشوائية بين المتقدمين.

ونقل الدكتور الضويني، تحيات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، وتمنياته لهم بالتوفيق وأن يعينهم الله على أداء فريضة الحج، موضحًا أن الأزهر حريص على تكريم العاملين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في خدمة الأزهر، مبينًا أنه تم ترشيحهم من خلال قرعة عشوائية لا مجاملات فيها ومحسوبية، فهذا فضل الله إليكم.

من جانبهم، أعرب المرشحون لزيارة بيت الله الحرام عن سعادتهم لترشيحهم لأداء هذه الفريضة العظيمة، مقدمين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الذي منحهم هذه الفرصة، مؤكدين أن هذا أعظم تكريم لهم على جهدهم طوال سنوات طويلة لم يبخلوا خلالها بأي جهد لخدمة الأزهر الشريف.