الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لارتفاع درجة الحرارة.. "السكك الحديدية": تخفيض سرعة القطارات بمعظم الخطوط

القطارات
القطارات

أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعليماتها لقائدي القطارات بتخفيض السرعة المقررة للقطارات على معظم الخطوط نظرًا لارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على القضبان والمعدات، موضحة أن هذا الإجراء ضروري لتفادي أي طارئ حفاظًا على السلامة العامة للركاب وسلامة المعدات، على أن يتم عودة مسير القطارات للسرعة المقررة حال انخفاض درجة الحرارة.

متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أنه يتم متابعة درجات الحرارة بشكل يومي وعلى مدار الساعة ومدى تأثيرها على الخطوط، خاصة الوجه القبلي، من خلال فرق الطوارئ المخصصة، لذلك والمنتشرة على جميع الخطوط.

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حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي

وأشارت الهيئة إلى أن حركة القطارات منتظمة بجميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، ولا يوجد ما يؤثر على حركة التشغيل.

واعتذرت الهيئة للركاب عن التأخير الناتج عن ارتفاع درجة الحرارة، حيث إن ذلك خارج عن إرادتها.

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جدير بالذكر أن الهيئة أعلنت عن  تشغيل خدمة جديدة لراحة جمهور الركاب، وذلك من خلال خدمة للمسافرين وهى كالآتى:

1 – خدمة حمل الحقائب من خلال عمالة مدربة وبعد اجتيازهم الاستعلامات الأمنية وارتداء أفرادها زيًا موحدًا، كما تم تحديد مصاريف الحصول على الخدمة، وذلك تسهيلًا على جمهور الركاب.

2 – خدمة حفظ الحقائب والأمتعة للركاب من خلال دولاب مجهز لحفظ الأمانات من خلال موظفين مدربين، وذلك بمقابل مادى يحدد بالساعة، وتقدم هذه الخدمة للمسافرين والقائمين بجولات سياحية حتى لا تسبب لهم الأمتعة والحقائب أى عائق.

3 – خدمة الليموزين وتوصيل الحقائب: خدمة توصيل من الباب للباب وذلك للأفراد والحقائب لأماكن خارج الهيئة تسهيلًا عليهم عن طريق التواصل مع الأرقام الآتية: الخط الساخن 01200009540/01070030057/01070030058

وللاستعلام والشكاوي:01080801018 /0108081019

وتم تطبيق تلك الخدمات بالمحطات الآتية كمرحلة أولى، وهي: القاهرة– الجيزة– الإسكندرية– سيدي جابر– الأقصر– أسوان، وسيتم التوسع في تطبيقها بالمحطات الأخرى.

الهيئة القومية لسكك حديد القطارات مدار الساعة الخطوط الطوارئ المخصصة

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