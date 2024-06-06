محافظ بنى سويف يُتابع انتظام تشغيل الوحدة الصحية بمنشأة طاهر فى إهناسيا

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وكيل وزارة الصحة بسرعة تنفيذ الحلول لتقوم الوحدة الصحية بقرية منشأة طاهر بمركز إهناسيا بتقديم كل الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بها، موجها بإعداد تقرير تفصيلي عن الموقف الخدمي بالوحدة الصحية.

انتقلت وكيلة الوزارة الدكتورة سماح جاد لمقر الوحدة الصحية، بحضور رئيس المدينة ناصر سيف ورئيس القرية لمعاينة معوقات تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة بها، لسرعة تنفيذ الحلول في إطار المتاح من إمكانات.

وأكدت جاد أنه بالتنسيق مع الوحدة المحلية والكهرباء تم التوصيل المؤقت للتيار الكهربائي للوحدة الصحية لحين إنهاء إجراءات طرح أعمال إصلاح لوحة الكهرباء بالوحدة، مؤكدة أنه تم تشغيل ثلاجة الطعوم والتسجيل وإعادة الخدمة المقدمة بالوحدة على الوجه المعتاد.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم ندب طبيب آخر يومين فى الأسبوع بجانب الطبيب المتواجد بالوحدة؛ ليصل عدد الأيام 4 أيام فيها تواجد للأطباء بالوحدة؛ لتقديم الخدمة الطبية بالوحدة الصحية لأهالي القرية.