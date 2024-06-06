أدعية استقبال العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

أدعية استقبال العشر الأوائل من ذي الحجة ويمكن للمسلم العابد أن يعطر فمه بالذكر الطيب طوال الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 مرددا الأدعية المستحبة استعدوا لاغتمام فضل ذي الحجة 2024والأيام العشر الأوائل بالعمل الصالح والذكر الطيب والتوبة إلى الله

أفضل دعاء لاستقبال الليال العشر 2024

اللهم إنا نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا وحقق آمالنا ورجاءنا.

واجعل الخير فيما دعوناه يا رب العالمين واجعل أعمالنا صالحة خالصة لوجهك الكريم يا الله وتقبلها منا ومن جميع المسلمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيءٍ، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان.

أعوذ بك من شر كل شيءٍ أنت آخذٌ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءٌ، وأنت الآخر فليس بعدك شيءٌ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيءٌ، وأنت الباطن فليس دونك شيءٌ، اللهم في سابع يوم من ذي الحجة اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر.

اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة2024

حيث يجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة والبر وفيها ألوان من الطاعات والأعمال الصالحة الاسلامية وتعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل الأيام السنة حيث أقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم "وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر"، وقال جمهور العلماء إن الليالي العشر المقصود بها الأيام الأول من شهر ذي الحجة كما أنها تضم أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة يوم وقفة عرفات.