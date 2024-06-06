متحدثة أونروا: لا يوجد مكان آمن فى قطاع غزة صالح لإيواء المواطنين

قالت إيناس حمدان، متحدثة أونروا، إن جرائم الاحتلال مستمرة في قطاع غزة على مدار الساعة.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكدت إيناس حمدان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “أون”، أنه تضرر أكثر من ١٧٩ مؤسسة تابعة لمنظمة أونروا، كما تم وقوع عدد كبير من الضحايا بعد استهداف الاحتلال مراكز الإيواء التابعة لمنظمة أونروا.

قصف مراكز الإيواء

وأضافت في حديثها، أن ما يحدث من قبل العدوان الصهيوني بشأن قصف المدارس التابعة لأونروا أمر في غاية الترويع.

وأشارت إلى أنه يجب أن تكون مؤسسات أونروا داخل حماية دولية، ولكن الكيان الصهيوني لا يحترم هذه المنظمة الإنسانية وإبعادها عن ساحة الحرب.

وتابعت: "تم تجاوز كل الخطوط الحمراء في الحرب الصهيونية على غزة، ويمكن القول إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة صالح لإيواء المواطنين".