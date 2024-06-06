الخميس 06 يونيو 2024
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رسميًا.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 الترم الثانى

محمود الفولي وكيل
محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بالعديد من محافظات الجمهورية، إلا أن معدلات البحث مازالت مرتفعة عن نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 الترم الثاني. 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2024

وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بمحافظة المنوفية، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني لعام 2024، والتي كانت قد انتهت المديرية من تصحيحها اليوم وتقوم الآن المديرية برصد الدرجات حتى يتسنى إعلانها في الساعات المقبلة. 

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024، سوف يتم إعلانها السبت المقبل، بعد انتهاء “الكونترول” من رصد الدرجات واعتمادها من محافظ المنوفية. 

سبب تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأضاف محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية في تصريحاته لموقع "الدستور"، أن تأخر ظهور النتيجة يرجع إلى أن محافظة المنوفية تعتمد على “كنترول” واحد مركزي يتم تجميع الإدارات فيه.

وأكد أنه في الخطة القادمة سوف يتم توزيع الكنترول على عدة قطاعات حتى يتم إنجاز مهام الكنترول أسرع كبقية المحافظات الأخرى في الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2024. 

موعد إعلان أوائل الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أنه سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024، في يوم السبت المقبل الثامن من يونيو، بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإعلانها، كما سيتم إعلان الأوائل مسبقا. 

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس الترم الثاني

رصد نسب النجاح

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024 مبشرة جدا كالمعتاد من أبناء محافظة المنوفية، وحصل العديد من الطلاب في الرصد الأول على درجات جيدة ولكن لم يتم حتى الآن رصد نسب النجاح الفعلية والتي سيتم إعلانها قريبا فور اعتمادها. 

وأكد “الفولي” أن مديرية التربية والتعليم في المنوفية تعمل على قدم وساق من أجل مصلحة الطلاب حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024. 

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وأضاف الفولي أن المديرية تابعت امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، والتي كانت ترصد كل صغيرة وكبيرة لضمان مرور العملية الامتحانية، على أكمل وجه. 

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