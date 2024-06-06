الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مصر للطيران" تسير 27 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة.. غدًا

مصر للطيران
مصر للطيران

استمرارًا للجسر الجوي الذي بدأته "مصر للطيران" لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، تسيير مصر للطيران غدًا الجمعة 27 رحلة جوية بواقع: 15 رحلة (القاهرة - جدة)، 10 رحلات (القاهرة - المدينة المنورة)، 1 رحلة (القاهرة - الطائف)، 1 رحلة (كوناكرى - المدينة المنورة)، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارات: "الداخلية"، "التضامن الاجتماعي"، "السياحة والأثار"، بالإضافة إلى قرعة الجيزة وتضامن الإسكندرية والجيزة والقليوبية والشرقية والبحيرة وبنى سويف وأسيوط والترانزيت وحجاج كوناكرى وحج أفراد.

بدء تفويج حجاج بيت الله الحرام

وغادرت بعثة حج الجمعيات الأهلية بمحافظة القاهرة إلى جدة، بإجمالي 464 حاجًا، وذلك بعد مغادرة بعثة الحج بمحافظات القليوبية، المنيا، الوادي الجديد، جنوب سيناء، سوهاج، قنا، أسوان، والأقصر.

ومن المقرر أن تكون مدة الحج 24 يومًا، على أن يتوالى سفر باقي أفواج حجاج الجمعيات الأهلية علي مراحل حتى يصل آخر الأفواج إلى الأراضي المقدسة يوم 9 يونيو المقبل، موضحة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع مصر للطيران للاطمئنان على الحجاج وتوفير كل وسائل الراحة لهم.

وأضافت أنه تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لمتابعة الحجاج اثناء أداء المناسك في المشاعر المقدسة، والاجابة عن استفسارتهم.

مصر للطيران تسيّر غدًا 19 رحلة جوية إلى الأراضى المقدسة

وأشارت وزارة التضامن إلى أنه تم عقد ندوات وبرامج تدريبية للحجاج في مختلف محافظات الجمهورية للتوعية حول مناسك الحج والإرشادات اللازمة لضيوف الرحمن، وهو الأمر الذي لقى ترحيبًا كبيرًا من الحجاج.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك بعثة متواجدة في مكة المكرمة لمراجعة التجهيزات المتعلقة بالفنادق والمشاعر المقدسة وفي تنسيق كامل مع وزارة الدخلية المصرية بشأن مركز الخدمات التي تتعلق بالبعثة.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن انطلاق آخر أفواج حجاج بيت الله الحرام على العبارة آيلة، وعلى متنها 1381 حاجًا و32 باص حج، حيث تم تفويج 6300 حاج و148 باص حج من خلال رحلات مكوكية للعبارتين آيلة وكوين نفرتيتى.

للجسر الجوى مصر للطيران رحلة جوية التضامن الجمعيات الأهلية

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