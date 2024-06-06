الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يواصل عملياته البرية في غزة ويتوغل أكثر بالقطاع

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يواصل عمليته البرية في مدينة رفح، حيث شوهدت في الساعات الأخيرة إعادة تموضع لآليات الاحتلال التي تراجعت باتجاه تلة زعرب بعدما توغلت نحو مفترق الطيارة ومفترق أبو السعيد في المنطقة الغربية من مدينة رفح والتي باتت عند المشارف الجنوبية لحيي السعودي وتل السلطان.

أضاف أبو كويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الآليات الآن عادت مجددا نحو تلة زعرب، لكن الوضع الميداني ما زال خطير جدا في طرقات وأحياء تلي السلطان والسعودي نظرا لأن القذائف ما زالت تنهال على تلك المناطق، إضافة إلى أن طائرات المروحية وطائرات كواد كابتر تستهدف كل من يتحرك في ذاك المكان.

أوضح، أن أصوات إطلاق النار أيضا تسمع جليا في وسط مدينة ترفح مع تقدم الآليات نحو مفترق العودة واستمرار تمركزها عند بوابة صلاح الدين ووسط مخيم يبنى الذي غادرت من خلاله صوب منطقة الشابورة وعادت مجددا، مؤكدًا أن المنطقة الشرقية لمدينة رفح ما زال أيضًا التموضع الاسرائيلي على حاله شرق حي السلام ومنطقة جنينة وفي المناطق الشرقية في منطقة التنور ومنطقة الشوكة.

أشار إلى أنه في مدينة خان يونس حيث نتواجد ما زلنا نسمع أصوات الانفجارات ما بين الفينة والأخرى جراء القصف الإسرائيلي سواء كما جرى في منطقة حي المنارة جنوب شرق المدينة حينما أغار الطيران الحرب الإسرائيلي على منزل عائلة سرحان ما أسفر عن استشاد مواطن وإصابة آخرين أو تلك القذائف التي تنهال على منطقة الزنة والمناطقة الشمالية من منطقة القرارة في الشمال الشرقي لمدينة خان يونس حيث يسجل هناك التوغل البري في منطقة أبو العجين وهي المنطقة الفاصلة ما بين مدينة دير البلح ومدينة خان يونس، وهي المنطقة التي توغلت منها الآليات الإسرائيلية نحو المناطق الشرقية لدير البلح وباتت تسيطر ناريا على طريق صلاح الدين لذلك لم تعد أي من السيارات تتحرك بين محافظة قطاع غزة الوسطى ومحافظة خان يونس جنوب القطاع.

توغل بري إسرائيلي أكثر داخل غزة

أكد أن هناك توغل أكبر وتثبيت أكثر للمحتل الاسرائيلي بريا داخل القطاع، إذ يوجد أكثر من محور قتال ومحور عملية برية، ففي مدينة رفح التي وصلت فيها الآليات الإسرائيلية على مشارف الحدود الغربية لقطاع غزة وهي الطريق الساحلي وهي تسيطر تقريبا على كل محور صلاح الدين وتتوغل في عمق مدينة رفح، إضافة إلى أن هناك توغلا بريًا في المنطقة الشمالية الشرقية لخان يونس والجنوبية الشرقية لدير البلح وتوغل أيضا شرق مخيم المغازي وشرق مخيم البريج.

أشار إلى أن هذه الألوية الإسرائيلية التي تعمل في القطاع إضافة إلى لوائين في محور نتساريم تتحرك من خلاله الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الزهرة ومنطقة المغراقة وأحيانا نحو منطقة الصبرى وحي الزيتون وتحديدًا المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مدينة غزة، لذلك بالفعل هناك عدوانًا بريا يتسع نطاقه الجغرافي على كل مساحة قطاع غزة وطالما اتسعت نطاق العملية العسكرية في المقابل تضيق مساحة النزوح والأراضي المخصصة للنازحين في غرب خان يونس ودير البلح.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين مدينة رفح الاحتلال خان يونس الآليات بوابة صلاح الدين التموضع الاسرائيلي

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