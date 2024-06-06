الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحذير أمريكى من تحول الحرب السودانية إلى صراع إقليمى شامل

الحرب السودانية
الحرب السودانية

حذر مسئول أمريكي كبير في إفريقيا من أن الحرب في السودان، يمكن أن تتحول إلى صراع إقليمي شامل أو دولة فاشلة في غياب اتفاق سلام دائم، ومسار نحو انتقال سياسي إلى حكومة يقودها مدنيون.

 السيناريو الأسوأ في السودان هو نسخة من الصومال لمدة 20 أو 25 عامًا

وقال توم بيرييلو، المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأربعاء، "أعتقد أن السيناريو الأسوأ في السودان هو نسخة من الصومال لمدة 20 أو 25 عامًا"، محذرًا من "السرعة التي يمكن أن يتحول بها هذا الصراع من حرب ذات جانبين إلى حرب سبعة أو ثمانية جوانب حيث تنسحب الدول المجاورة".

وقال بيرييلو: إنه قد يصبح "أسوأ من ليبيا". ويعاني الصومال وليبيا من عدم الاستقرار والصراع المزمنين.

صورة قاتمة للحالة الراهنة للحرب الأهلية في السودان

ورسم بيرييلو صورة قاتمة للحالة الراهنة للحرب الأهلية في السودان بين القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع التي دفعت البلاد إلى حافة الانهيار الإنساني والمجاعة بعد عام من الحرب.

ولطالما حذر محللون سودانيون وخبراء خارجيون من أن العالم يتجاهل الحرب السودانية إلى حد كبير، حيث تلقي الصراعات في غزة وأوكرانيا بظلالها عليها.

لكن تعليقات بيرييلو تقدم بعضًا من أشد التحذيرات حتى الآن من المسئولين الغربيين بشأن التداعيات الجيوسياسية طويلة المدى التي يمكن أن تنتج إذا استمرت الحرب الأهلية في السودان.

وكلف الرئيس الأمريكي جو بايدن بيرييلو، وهو دبلوماسي سابق وعضو ديمقراطي في الكونجرس، لقيادة الجهود الأمريكية لمعالجة الأزمة في السودان في فبراير. ومنذ ذلك الحين، حاول بيرييلو إحياء محادثات السلام في جدة بالمملكة العربية السعودية، لكنه لم ينجح حتى الآن. 

وقال بيرييلو: "نحن منخرطون بنشاط مع جميع الأطراف في محاولة إنهاء هذه الحرب كل يوم". "هناك بعض الأيام التي نشعر فيها أننا قريبون جدًا - وأيام أخرى أقل من ذلك".

 

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معارك طاحنة ونصف مليون نازح.. ماذا يحدث في مدينة الفاشر السودانية؟

مخاطر وقوع مدينة الفاشر في قبضة ميليشيا الدعم السريع

وأصبح احتمال إجراء محادثات سلام، رغم أنه بعيد المنال، أكثر إلحاحا مع تشديد قوات الدعم السريع الخناق حول مدينة الفاشر، وهي معقل مكتظ بالسكان للقوات المسلحة السودانية في منطقة دارفور بغرب السودان. 

ومع تضخم عدد السكان إلى ما يصل إلى 2.8 مليون نسمة مع فرار الناس من العنف في أماكن أخرى من البلاد، أصبحت الفاشر الآن شبه محاصرة بمقاتلي قوات الدعم السريع، وتخشى جماعات الإغاثة من أن ترتكب قوات الدعم السريع فظائع واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتعذيب والإعدام ومجازر إذا سيطرت على المدينة كما فعلت في مدن أخرى سيطرت عليها.

ولم يقدم بيرييلو تفاصيل بشأن متى أو ما إذا كانت محادثات السلام في جدة ستستأنف أم لا. يجب أن نستنفد كل الخيارات، لكن السودانيين لن يمنحوا أي نقاط مقابل الاستنفاد. نحن بحاجة إلى اختراق دبلوماسي كبير، ونحتاج إليه الآن".

 عواقب انهيار السودان

ويقول الخبراء إن عواقب انهيار السودان إلى دولة فاشلة ستكون بعيدة المدى. وكان للصراع في ليبيا المجاورة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 6 ملايين نسمة، آثار واسعة النطاق على تدفق المقاتلين المتطرفين والأسلحة إلى أجزاء أخرى من القارة، بما في ذلك منطقة الساحل، وآثار كبيرة على تدفق اللاجئين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا. 

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الأزمة السودانية أكبر بعشرة أضعاف من حجم الأزمة الليبية

وبالمقارنة، يبلغ عدد سكان السودان نحو 50 مليون نسمة، ومن الممكن أن يمتد عدم الاستقرار فيه بسهولة إلى البلدان المجاورة التي تتصارع بالفعل مع عدم الاستقرار المزمن، مثل جنوب السودان وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال كاميرون هدسون، الخبير في سياسة الولايات المتحدة في إفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "نحن نتحدث عن شيء أكبر بعشرة أضعاف من حجم الأزمة الليبية". 

 

وأضاف: "إن احتمالات السيطرة على التدفق غير القانوني للمخدرات والأسلحة والمهاجرين والمقاتلين عبر المناطق غير المستقرة في إفريقيا، يمكن أن تقبل كل ذلك وداعًا إذا انهار السودان". "هناك عواقب وخيمة لتجاهلنا السودان أو فهمنا الخاطئ، وهو الأمر الذي لا يتفهمه الكثير من الناس تمامًا."

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