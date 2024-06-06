الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

دعاء
دعاء

تعلن دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس، عن غرة ذي الحجة ومعها يستحب الإكثار من العبادات ومنها أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة  للعام الهجري 1445. 

وتنشر “الدستور” في هذا التقرير مجموعة مختلفة من أدعية العشر الأوائل من ذي الحجه  والذي تعلن غرته دار الافتاء المصرية اليوم الخميس 6 يونيو عقب اداء صلاة المغرب. 

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجه  

  • اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي وَجَهْلِي، وإسْرَافِي في أَمْرِي، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطَئِي وَعَمْدِي، وَكُلُّ ذلكَ عِندِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَّرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، وَما أَنْتَ أَعْلَمُ به مِنِّي، أَنْتَ المُقَدِّمُ وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ.
  • اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والبُخْلِ والجُبْنِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجَالِ
  • اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ

محافظة القاهرة تحدد أماكن ذبح الأضاحى وغرامة ترك المخلفات بالشوارع

"مياه أسيوط" توعي بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الشوارع

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجه 1445 

  • ربّنا وَسِعْتَ كلّ شيءٍ رحمةً وعلمًا فَاغفر للذين تابوا واتّبعوا سبيلَك وقِهم عذاب الجحيم، ربّنا وأَدخلهم جنّات عَدْنٍ التي وعدتّهم وَمَن صَلَحَ من آبائهم وأَزواجهم وذريّاتهِم إنّك أَنت العزيز الحكيم، وقِهِمُ السيئات وَمَن تَقِ السيئات يومئذٍ فقد رَحِمْتَه وذلك هو الفوز العظيم
  • اللهمَّ إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كلّ خيرٍ نصيبًا، وإلى كلّ خيرٍ سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين
  • اللهمَّ إنّي أسألك بفضلك وعظمتك وجلالك وهيبتك وجبروتك وقوتك وبأسمائك الحسنى وصفاتك العُلى أن تفرّج عنّا ما نحن فيه وأن تقدّر لنا الخير فيما نريده وننويه، وأن ترزقنا من رزقك، وأن تُظلّنا بظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك.
  • اللهمَّ إنّي ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا وإنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني رحمةً أسعد بها في الدارَين، وتُب عليّ توبةً نصوحًا لا أنكثها أبدًا، وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجه  2024 

  • للَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيرًا لي وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيرًا لي وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى وأسألُكَ نعيمًا لاَ ينفدُ وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ وأسألُكَ الرِّضاءَ بعدَ القضاءِ وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ واجعلنا هداةً مُهتدينَ

اقرأ أيضا:

موعد عيد الأضحى 2024 العد التنازلي

تبدأ السبت.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر

 

txt

كل السلع متوفرة.. المجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية تستعد لاستقبال عيد الأضحى (فيديو)

txt

موعد وقفة عرفات 2024 وإجازة عيد الأضحى

أدعية العشر الاوائل من ذي الحجه العشر الاوائل من ذي الحجة دار الافتاء المصرية ذي الحجة 1445 ذي الحجة 2024

مواد متعلقة

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الخميس 6 يوينو 2024

«اللهم أعوذ بك من العجز والكسل».. دعاء الفجر اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024

الأكثر قراءة

الخارجية تشدد على المصريين الزائرين والمقيمين بالسعودية الالتزام بقواعد الحج

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

عاجل| حادث خطير.. حماس تثير ذعر إسرائيل بعد اختراق الحدود مرة أخرى

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

لماذا لا نموت؟

د.كريمة الحفناوى

جمهورية فنزويلا البوليفارية والسيادة الشعبية

د. حسين عبدالبصير

"قمة الهرم" فى شنغهاى

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها