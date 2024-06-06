الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

بعد مجزرة مدرسة النصيرات.. القاهرة الإخبارية: الفلسطينيون عاشوا ليلة دامية

يوسف أبو كويك
يوسف أبو كويك

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس في قطاع غزة، إن المجزرة الجديدة التي استهدفت مدرسة تأوي النازحين في مخيم النصيرات، ما زالت تلقي بظلالها على المشهد الفلسطيني والتي راح ضحيتها 40 شهيدا من بينهم 14  طفل او9 سيدات، وفق ما أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية، إلى جانب إصابة 76 آخرين، لتكون هذه الاستهدافات هي رقم 149 والتي يغير فيها الطيران الحربية الاسرائيلي أو تطلق القذائف المدفعية باتجاه مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا.

أضاف أبو كويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن صبيحة اليوم انشغل الفلسطينيون بتشييع جثمين الشهداء لا سيما ونحن نتحدث عن عدد من الأطفال الذين جُمعت أشلاؤهم على مراحل من هذه المدرسة، مؤكدًا أن الاستهداف لم يكن لفصل واحد في داخل مركز الإيواء وإنما لعدة فصول يتواجد فيها المئات.

أوضح أن هذه المدرسة التي تضم أكثر من 2000 نازح فلسطيني لجأوا إليها مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على مختلف مناطق القطاع. 

أشار إلى وصول 141 شهيدا إلى مستشفى شهداء الأقصى اليوم في غضون 48 ساعة فقط، في ظل حديث إسرائيل عن عملية دقيقة في المناطق الشرقية من المحافظة الوسطى، مؤكدًا أن هذه العملية المتواصلة في المناطق الشرقية من مخيمي المغازي والبريج وشرق مدينة دير البلح ما زالت فيها الآليات الإسرائيلية تطلق العديد من قذائفها صوب المناطق الشرقية، إضافة إلى بعض القصف المدفعي طال غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية فلسطين نازح المجزرة النازحين مخيم النصيرات أونروا مراكز الإيواء

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