الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الآن.. تنسيق مدارس التمريض في محافظة البحيرة 2024

مدارس التمريض
مدارس التمريض

 تنسيق التمريض فى محافظة البحيرة  للعام الدراسي 2024، حيث شهدت معدلات البحث عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في معرفة تنسيق مدارس التمريض فى محافظة البحيرة، والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

تنسيق مدارس التمريض فى محافظة البحيرة 2024

وتقوم مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة بدراسة المجاميع التكرارية للطلاب وتقييم الأماكن المتاحة في مدارس، التمريض بهدف تحديد التنسيق سيتم في هذا المقال تناول جميع التفاصيل المتعلقة بتنسيق مدارس التمريض في جميع مراكز محافظة البحيرة، وذلك من أجل المساهمة في سرعة الاستعلام عن نتيجة التنسيق بكل سهولة ويسر.

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أكدت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة انه سيتم الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض في الأول من شهر يوليو وذلك عقب القيام بالتوزيع الإحصائي لدرجات الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية بشكل تفصيلي، والقيام بمسح شامل لأعداد الفصول والمقاعد المتاحة في مدارس التمريض فى المحافظة، وسيتم التنسيق مع الإدارات لتحديد الطاقة الاستيعابية المتوقعة للمدارس في العام الدراسي 2024-2025 مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمدارس والطلب المتوقع في مختلف المراكز والمدن بالمحافظة.

تنسيق التمريض البحيرة 2024

تنسيق مدارس التمريض في محافظة البحيرة للعام الدراسي 2024، حيث يُعد التخصص الطبي من التخصصات الأكثر إقبالًا في بعض المحافظات، مما قد يؤدي إلى زيادة أعداد المتقدمين لمدارس التمريض في محافظة البحيرة عن بعض المحافظات الأخرى، في العام الدراسي السابق، كان الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض 220 درجة، ويختلف الحد الأدنى للقبول في محافظة البحيرة، حيث من المتوقع أن يكون هذا العام 235 درجة إلى 240، وسيتم الإعلان عن تنسيق مدارس التمريض في محافظة البحيرة للعام الدراسي 2024 بشكل منفصل.

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