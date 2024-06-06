الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

"إكسترا نيوز": 90% من أطفال غزة يعانون من مقدمات مجاعة

عوض الغنام
عوض الغنام

كشف مراسل قناة "إكسترا نيوز"، عوض الغنام، تطورات الأوضاع من أمام معبر رفح البري بخصوص دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال مراسل "إكسترا نيوز": "حتى هذه اللحظة هناك حشود بشكل كثيف عند بوابة المعبر، لكن لم نعلم حتى اللحظة الحجم الكلي الذي سيدخل، وهل سيتكرر نفس سيناريو الأمس حينما أعادت إسرائيل عددًا هائلًا من شاحنات المواد الطبية والدوائية أم لا".

أطفال غزة يعانون من مقدمات مجاعة

وأضاف: "هناك إمعان إسرائيلي في عملية تجويع الفلسطينيين داخل قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "يونيسف" أصدرت بيانًا بأن 90% من أطفال قطاع غزة يعانون من مقدمات مجاعة.

وتابع: "شهدنا منذ قليل عملية إطلاق نار بشكل واضح للغاية، وإحدى الطائرات الهليوكوبتر كانت قريبة جدًا، والمقاومة الفلسطينية أطلقت عدة صواريخ في اتجاه هذه الطائرة".

وأشار إلى أن مسئول الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي جاء ليتفقد ما الذي يجري في محيط معبر رفح خاصة مع تداول أخبار عن قرب عودة اتفاقية المعابر مرة أخرى التي أنشأت في عام 2005.

غزة معبر رفح قطاع غزة اكسترا نيوز المساعدات الإنسانية

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