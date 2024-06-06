تنسيق التمريض بمحافظة البحيرة 2024 وشروط وقواعد القبول بالمدارس

بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، بدأ الطلاب في الاستعداد للمرحلة الثانوية وترقب تنسيق التمريض محافظة البحيرة 2024 من واقع التوقعات لنسب النجاح هذا العام في الشهادة الاعدادية.

تنسيق التمريض محافظة البحيرة 2024

ننشر في التقرير التالي تنسيق التمريض محافظة البحيرة 2024 وفق التوقعات المعلنة لحين الإعلان الرسمي من محافظ البحيرة عن تنسيق التمريض محافظة البحيرة 2024 لطلاب الشهادة الاعدادية.

وتعد مدارس التمريض في المرحلة الثانوية من البدائل التي يتجه لها الكثير من الطلاب غير الراغبين في خوض ماراثون الثانوية العامة، لذلك يقبل عليها الكثير من الطلاب.

ومن المتوقع أن يكون تنسيق التمريض محافظة البحيرو 2024 هذا العام من 250 درجة وهو وفق مؤشرات تنسيق العام الماضي المتقارب، ولكن يتحدد تنسيق التمريض محافظة البحيرة 2024 بعد اعتماده من محافظ البحيرة وإعلانه بشكل رسمي أمام الطلاب.

شروط وقواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن شروط وقواعد القبول بـالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للقبول للدراسة في المدارس للعام الدراسي 2024/2025 وهي كالتالي

القبول للدراسة بـالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بالمجموع الأعلى، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق أولا.

يكون الطالب المتقدم للدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض مصرى الجنسية حسن السير والسلوك.

يتقدم الطالب من نفس المحافظة للدراسة بـالمدارس الثانوية الفنية للتمريض.

الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو مايعادلها فى نفس عام التقدم 2024.

عدم الإخلال بكثافة الفصول المقررة للعام الدراسي بحيث لا تزيد الاعداد المقبولة بالفصل الواحد عن (25 إلى 30 ) طالبا وطالبة.

تقديم إقرار تفرغ للدراسة بـالمدارس الثانوية الفنية للتمريض من الطلبة وبتوقيع من ولى الأمر، وذلك لكافة الإقرارات الأخرى التى تضمن كامل التفرغ للدراسة.

ضرورة اجتياز عدد من الاختبارات للدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض وهى الإملاء فى اللغة العربية، والقدرات ويشمل امتحانًا تحريريًا وشفهيًا فى اللغة الإنجليزية، والقدرة على التعامل مع الحاسب الآلى على ألا تقل درجة المقبولين عن 70% من درجة اجتياز كل مادة.

ضرورة اجتياز كشف الهيئة الذى يتضمن (الاختبار النفسي بواسطة أخصائي نفسي، وقوة الملاحظة، واللباقة في الحديث، وسرعة الاستجابة ورد الفعل، ومهارات التواصل، والمعلومات العامة، والخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر على عمله، والمظهر العام، وسلامة النطق، والتناسق بين الطول والوزن).

مع العلم أنه لا يعتبر الطالب مقبول للدراسة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض إلا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل، حيث لا يوجد استثناءات فى القبول بـ المدارس الثانوية للتمريض على مستوى الجمهورية.

ويتم إجراء الكشف الطبي للطلبة المقبولين فقط وبعد اجتياز جميع الاختبارات السابق ذكرها بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ( نظر، وباطنى، واختبار مخدرات، ولياقة طبية للوظيفة).