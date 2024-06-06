رئيس دير السيدة العذراء بترأس قداسا لطلبة الثانوية العامة والدبلومات بدير "المحرق"

صلى الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل قسق ام (المحرق) ورزقة الدير وعزبة توما، أمس، قداسًا خاصًا لطلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، في كنيسة الشهيد مار جرجس بالدير.

كما التقى نيافته بالطلبة والطالبات عقب القداس، ووزّع عليهم الهدايا التذكارية.

مؤتمر الكهنة نصف السنوي في إيبارشية المنيا

في سياق متصل، اختتمت إيبارشية المنيا، أمس، مؤتمر الآباء كهنة الإيبارشية نصف السنوي، الذي حمل شعار "افرحوا في الرب"، والذي أُقيم في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابعة للإيبارشية، في الفترة من الثاني وحتى الخامس من يونيو الجاري، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، و130 من الآباء الكهنة.

اشتمل المؤتمر على العديد من المحاضرات والندوات والعشيات والتسبحة الليلية والقداسات.

محاضرة عن كيفية تجاوز الكاهن مواقف وفترات الإحباط

وألقى نيافة الأنبا مكاريوس ثلاث محاضرات خلال المؤتمر، حيث كانت المحاضرة الأولى عن "شرح تحليل الابن" (الخاص بالاعتراف)، وأما الثانية تناولت موضوع "كيفية تجاوز الكاهن مواقف وفترات الإحباط"، فيما ناقشت الثالثة موضوع "تمسك بما تسلمت".

وتناول المؤتمر عدة موضوعات أخرى منها موضوع القضايا الخلافية، وكذلك حكمة الكنيسة في اختيار القراءات الكنيسية، كما تضمن المؤتمر عرضًا لبعض مخطوطات المنيا.

وفي ختام المؤتمر كرم نيافته عدد الآباء الكهنة الذين انتهت فترة مسئوليتهم عن بعض الخدمات الإضافية بالإيبارشية.