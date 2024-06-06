الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

حضور الصورة أصبح أكثر تأثيرا في عصرنا

سيد الوكيل: الكوميكس قد يصرف النظر عن المعنى الحقيقي لتجربة محفوظ

سيد الوكيل
سيد الوكيل

ما زالت أصداء تحويل أعمال نجيب محفوظ إلى روايات مصورة أو كوميكس تتردد، وفي تصريحات خاصة لـ “الدستور”، تحدث عن هذه القضية الناقد الكاتب سيد الوكيل.

سيد الوكيل يسرد تجربة التواصل مع تراثنا المعاصر

واستهل “سيد الوكيل” حديثه لـ"الدستور" قائلا: في عام 2014 تنفسنا الصعداء بعد الثورة، وكنا في حاجة إلى عتبة جديدة لمفهوم الثقافة، تصورناها تواصلا مع تراثنا المعاصر، بنظرة أكثر عمقا للرواد الأوائل أمثال طه حسين، ويحيى حقي، وإدريس ومحفوظ... ألخ. 

انطلقت الفكرة من هيئة قصور الثقافة تحت رئاسة المرحوم سعد عبد الرحمن فكلف الدكتور محمود الضبع برئاسة سلسلة للناشئين، تعرفهم بالريادات المؤسسة لواقعنا الثقافي. لا تكتب عنهم، بل تلخص أعمالهم، في صيغ تحافظ على القيمة المعرفية لكتبهم، وفي نفس الوقت، تكون في متناول وعي الناشين من الأجيال الجديدة.

كلفني الدكتور الضبع، أن اختص بنجيب محفوظ. وافقت على الفور، وكان هدفي هو رسالة تنوير لأجيال جديدة، تلوث وعيها بأصوليات رجعية، وبكل حيادية، لخصت رواية ميرامار.

وتابع “الوكيل”: لم أعرف لماذا توقفت السلسلة قي غضون أشهر قليلة. لكن دعيني أنعطف إلى فكرة الكوميكس، ربما تنم عن نية حسنة، أقول ربما، ولكني أفكر بالعكس. فكتاب الكوميكس، قد يصرف النظر عن المعنى الحقيقي لتجربة محفوظ، علينا أن ندرك، أن حضور الصورة أصبح أكثر تأثيرا في عصرنا على نحو ما أشار إلية الدكتور شاكر عبد الحميد في كتابه (عصر الصورة). لهذا فإن صور الكوميكس بطابعها الكاريكاتيري قد تصرف النظر عن قيمة الكتابة السردية، وتفسرها بطرائق سطحية. 

مشاهدة فيلم عن عمل لمحفوظ، سيكون أكثر تأثيرا 

وتابع سيد الوكيل: لهذا أرى أن مشاهدة فيلم عن عمل لمحفوظ، سيكون أكثر تأثيرا في وعي الناشئ، وهو وعي يتطور مع الزمن، وهنا أذكر مقولة رولان بارت “لقد أصبحت السينما حقيقة تقف على قدم المساواة مع غيرها ويجب على جميع الفنون وكل الأفكار أن تشير إليها”.

في مراحل صبانا الأولى، كانت سلاسل الناشئين أكثر انتشارًا، وكان هناك مثقفين ومترجمين، يعملون لتنمية الوعي الثقافي المجتمعي، ويحرصون على تعريفنا بأعمال عالمية مهمة من خلال ملخصات وافية أذكر منهم ( صوفي عبد الله، وعمر عبد العزيز آمين) فلخصوا لنا أعمال  تشيكوف، وتولستوي، وإيميل زولا، وأرنست هيمنجواي، وفيكتور هوجو، وجون شتاينبك....الخ) وهذه الملخصات مثلت العتبات الأولى لوعينا الإبداعي.

المشكلة التي يجب أن أتوقف عندها الآن، أن كتب الكوميكس تستدعي تكلفة عالية أكبر كثيرا من الملخصات التي كانت في متناول أيدينا بسهولة، وارتفاع سعر الكتاب يعني أن القادرين على شرائه هم قلة من الأغنياء، وإن المستفيد الأكبر هي دار النشر، بينما الواقع الثقافي سيظل كما هو فقيرا في معارفه بتاريخه ورواد ثقافته، وأظن أن فكرة الملخصات للناشئين ستكون أكثر تأثيرا وفائدة إذا قامت بها المؤسسات الثقافية، ولا بأس أن تقوم دور النشر الخاصة بتحقيق حلمها.

واختتم سيد الوكيل: في كل الأحوال، الثقافة في كل صورها، أدب، أو سينما، أو مسرح.. دخلت في نمط استهلاكي ورأسمالي طالت حتى الجوائز التي احتكرتها لجان تحكيم خاصة وتنحصر على نخب سرية، وهي في الأدب تراوح بين الإعلاميين والأكاديمين، فيما يقف الكتّاب على الأبواب، يمدون أيديهم:  والنبي جايزة لله. أنا عيان وبموت.

سيد الوكيل نجيب محفوظ تحويل روايات نجيب محفوظ للكوميكس هيئة قصور الثقافة الدكتور محمود الضبع كتاب عصر الصورة

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