محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بشارع سكة زفتى

تابع الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سكة زفتى بحي ثان المحلة الكبرى بطول 1 كم، ومتوسط عرض ١٢م بداية من نعمان الأعصر وحتى كورنيش بحر شبين، حيث يتم فرد وتشغيل طبقة السن بالشارع.

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل في المحلة الكبرى في كل القطاعات والانتهاء من مشروعات الرصف والتطوير الجارية لتحسين مستوى الطرق والشوارع لتحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وشوارع بكفاءة عالية وإضفاء اللمسة الجمالية للمدينة للوصول إلى المظهر الجمالي والحضاري اللائق المناسب في ظل الجمهورية الجديدة بمدينة المحلة الكبرى قلعة صناعة الغزل والنسيج.