الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟

العشر الاوائل من
العشر الاوائل من ذى الحجة

تزايد عمليات البحث حول هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة، وذكرت وأن العشر الأوائل من ذي الحجة أنها من أفضل أيام السنة عند الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ. 

هل يجب صيام العشر من ذي الحجة كاملة؟

يستحب صيام الثمانية أيام الأولى من العشر من ذي الحجة لاستحباب القيام بالأعمال الصالحة في تلك الأيام على سبيل العموم، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال في فضل الصيام: روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال: كلُّ عَمَلِ ابنِ آدمَ لَه إلَّا الصَّومَ، فإنَّهُ لي وأَنا أجزي بِه، ولَخُلوفُ فَمِ الصَّائمِ أطيبُ عندَ اللَّهِ من ريحِ المسكِ، ومنه صيام العشر من ذي الحجة التي قال فيهم سبحانه وتعالى "وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ" سورة  "الفجر".

فضل صيام العشر من ذي الحجة

روي ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله من هذه الأيام" يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشئ.

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صيام يوم عرفة

وتشهد الأيام العشر الأولى من ذي الحجة 2024 بركة وفضل، ويؤدي فيها الحاج بعضا من مناسك الحج، بداية من الإحرام ثم الطواف بالكعبة، حتى السعي بين الصفا والمروة لسبعة أشواط، وفي يوم التروية وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. 

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