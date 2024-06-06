الخميس 06 يونيو 2024
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رئيس مدينة رأس البر: تكثيف خدمات المدينة استعدادًا لموسم الصيف

وليد محمد عيسى رئيس
وليد محمد عيسى رئيس مدينة رأس البر

استعرضت فضائية " تن" تفاصيل الاستعدادات الأخيرة لمدينة رأس البر مع بداية فصل الصيف لاستقبال الزوَّار.

استعدادات رأس البر لموسم الصيف

وقال وليد محمد عيسى، رئيس مدينة رأس البر، إنه تم البدء في تجهيزات أعمال الصيف بداية من شهر مارس، وذلك بناءً على توجيهات محافظ دمياط، مؤكدًا تكثيف الجهود الخاصة بالخدمات داخل المدينة، مع الحرص على تفعيل خدمات الإنقاذ لتدعيم شاطئ رأس البر.

وأضاف: "يوجد 4 سيارات إسعاف مجهزة لنقل أي أصابات محتمل حدوثها في هذا المكان، ونحاول الحد من الكثافة المرورية في رأس البر بصورة كبيرة، كما يتم تكثيف خدمات المدينة من مصاعد كهربائية ومياه شرب وكهرباء".

وقال أحد العاملين بهيئة النقل داخل مدينة رأس البر، إنه يوجد طقم متكامل من السائقين والمحصلين، معبرًا: "جميع الباصات المعنية بنقل المواطنين مكيفة داخل المدينة".

رئيس مدينة رأس البر وليد محمد عيسى راس البر قناة تن

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