مستشفى أسوان يستقبل أسرة سودانية من 5 أشخاص باشتباه تسمم

استقبل مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة في مدينة أسوان، 5 أشخاص من أسرة واحدة يعانوا من حالة اعياء شديدة، واشتباه تسمم، وعلى الفور تم اتخاذ معهم اللازم من تقديم العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حول الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة لتلقي الجهات المعنية فى أسوان، إخطارًا يفيد بوجود 5 أفراد من أسرة واحدة يعانون من اشتباه تسمم وعلى آثار المرض من إسهال وقئ، وعلى الفور تم نقلهم إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين أن المصابين هم:-

يامن سامي حسن الحاج السن 5 سنوات، يقين سامي حسن الحج 5 سنوات، سامي حسن السن 10 سنوات، إيثار سامي حسن السن 18 سنة، سلوى مصطفى سليمان السن 33 سنة، جميعهم يحملون الجنسية السودانية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

وفى سياق آخر، كان قد لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا في مياه ترعة كاسل بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو بلاغًا يفيد بغرق طفل بترعة كاسر، وتم انتشال الجثة بواسطة رجال الإنقاذ النهري، والدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ لنقل الجثة إلى مشرحة كوم أمبو العمومية تحت تصرف جهات التحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لمعاينته، وبالفحص تبيَّن أن الجثة لطفل يُدعى "محمد رمضان محمد عبدالله"، يبلغ من العمر 13 عامًا.

وتبيَّن أن الطفل كان يسبح في الترعة هربًا من حرارة الطقس التي وصلت 47°، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.