الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع كبير في أسعار الذهب مع تراجع سندات الخزانة الأمريكية

الذهب
الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين، الخميس، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مؤشرات على تراجع سوق العمل، ما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في سبتمبر فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

وارتفع سعر الذهب 0.4 بالمئة إلى 2363.03 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له في أسبوعين في وقت سابق من جلسة اليوم، كما صعد واحدا بالمئة في جلسة أمس الأربعاء.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2381.80 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، محلل الأسواق لدى كينيسيس موني، لوكالة رويترز إن الذهب يتلقى دفعة بفعل توقعات تراجع الاقتصاد الأمريكي ورغبة المركزي الأمريكي في تيسير السياسة النقدية على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

وأضاف: لا أتوقع موجة أخرى من ارتفاع الأسعار لأننا شهدنا بالفعل واحدة خلال الجزء الأول من العام. ومع ذلك، فإن حقيقة أن بوسع الذهب البقاء فوق مستوى 2300 دولار للأونصة أمر غير معتاد.

وظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوياتها في أكثر من شهرين بعد أن أشارت بيانات صدرت هذا الأسبوع إلى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة.

وتترقب الأسواق الآن بيانات الوظائف غير الزراعية غدا الجمعة لمزيد من المؤشرات.

ووفقا لتوقعات أغلبية الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم، فإن من المرجح أن يخفض الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الرئيسية في سبتمبر المقبل ومرة أخرى خلال العام الجاري.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وقال دي كاسا إن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يضغط على الذهب في الوقت الراهن هو عودة التضخم للارتفاع في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة إلى 30.32 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 994.89 دولار وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 933.95 دولار.

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