أنغام تكشف لمتابعيها تشوقها لجمهور "موازين"

كشفت الفنانة أنغام عن تشوقها للقاء جمهورها بحفلها في مهرجان موازين الذي من المقرر أن تحييه بمنصة النهضة، 21 يونيو الجاري.

ونشرت أنغام بوستر الحفل مصحوبًا بتعليق: "فى منتهى الشوق والسعادة للقاء الجمهور المغربي الحبيب فى 21 يونيو بمهرجان موازين".

أنغام تتصدر تريند حفل دبي



تصدرت أنغام مؤخرًا تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إحياء حفلها بأوبرا دبي والذي وصف بليلة "رومانسية ساحرة".

وقبيل حفل أوبرا دبي، تصدرت التريند أيضًا عقب تألقها فى إحياء إحتفالية ذكرى تحرير سيناء التى أقيمت فى العاصمة الإدارية والتى افتتحتها بأغنية وطنية مهيبة بعنوان "بلدى التاريخ".

وتستعد مسارح مهرجان موازين الدولي لاستقبال نجوم المهرجان ومنها 4 كبرى وهى السويسى والنهضة وأبى رقراق وسلا، وثلاثة صغرى هى شلا ومسرح محمد الخامس والقاعة الفنية النهضة، ويستوعب المسرح الواحد من 15 إلى 200 ألف على حسب كل مسرح، وإن كان أكبر مسرحين هما السويسى والنهضة، حيث يعد مسرح السويسى معقلاً للموسيقى العالمية التي يغني عليها النجوم الأجانب الأكثر شهرة فى العالم مثل شاكيرا وجينيفر لوبيز وريهانا وغيرهن ويستقبل المسرح عشرات الآلاف، ومسرح النهضة الذي يغنى أهم نجوم الغناء في الوطن العربي.