شعبة العطارة: مكاسب اقتصادية ومجتمعية بالجملة لمبادرة "توطين الصناعة"

توقع شادي الكومي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شُعبة العطارة أن يزداد دخول قطاع العطارة في التصنيع في ظل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "توطين الصناعة" التي لها مكاسب اقتصادية ومجتمعية متعددة، منها دخول أنشطة جديدة السوق وزيادة الإنتاج في القطاعات المختلفة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب وزيادة الصادرات المصرية والسعي للوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويًا طبقًا للتوجهات الرئاسية.



وقال "الكومي" إن قطاع العطارة يساهم حاليًا في جزء من الصادرات المصرية، ونسعى إلى زيادته تدريجيًا خلال المرحلة القادمة التي نركز بها على التصدير في كافة المجالات ومنها هذا القطاع، لافتًا إلى أن قطاع العطارة يمثل أهمية خاصة للمستهلكين، خاصة مع فوائد المواد الطبيعية وأهمية استخدامها وهذه المهنة يرتبط بها المواطنون بشكل كبير لأنها مهنة تراثية قديمة.



وأكّد" الكومي" أن الدعم والمساندة من القيادة السياسية على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ مبادرة توطين الصناعات المصرية أمر يجب الاستفادة منه لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من الأنشطة خلال المرحلة القادمة، خاصة مع التنمية غير المسبوقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.