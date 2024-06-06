الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحت شعار "افرحوا في الرب".. اختتام مؤتمر مؤتمر الكهنة نصف السنوي بالمنيا

جريدة الدستور

اختتمت إيبارشية المنيا، أمس، مؤتمر الآباء كهنة الإيبارشية نصف السنوي، الذي حمل شعار "افرحوا في الرب"، والذي أُقيم في بيت أولاد الملوك بقرية البرجاية التابعة للإيبارشية، في الفترة من الثاني وحتى الخامس من يونيو الجاري، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية، و130 من الآباء الكهنة. 

اشتمل المؤتمر على العديد من المحاضرات والندوات والعشيات والتسبحة الليلية والقداسات.

محاضرة عن كيفية تجاوز الكاهن مواقف وفترات الإحباط

وألقى نيافة الأنبا مكاريوس ثلاث محاضرات خلال المؤتمر، حيث كانت المحاضرة الأولى عن "شرح تحليل الابن" (الخاص بالاعتراف)، وأما الثانية تناولت موضوع "كيفية تجاوز الكاهن مواقف وفترات الإحباط"، فيما ناقشت الثالثة موضوع "تمسك بما تسلمت".

حكمة الكنيسة في اختيار القراءات الكنيسية

وتناول المؤتمر عدة موضوعات أخرى منها موضوع القضايا الخلافية، وكذلك حكمة الكنيسة في اختيار القراءات الكنيسية، كما تضمن المؤتمر عرضًا لبعض مخطوطات المنيا.
وفي ختام المؤتمر كرم نيافته عدد الآباء الكهنة الذين انتهت فترة مسئوليتهم عن بعض الخدمات الإضافية بالإيبارشية.

إيبارشية المنيا مؤتمر الآباء كهنة الإيبارشية نصف السنوي افرحوا في الرب بيت أولاد الملوك شرح تحليل الابن

مواد متعلقة

للمرة الثالثة.. مخرج مصري ضمن لجنة تحكيم المهرجان الدولي "ITFFA"

الكنيسة الأسقفية تستضيف اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

"الثقافي القبطي" يطلق ندوة "أرضنا مستقبلنا" احتفالًا بيوم البيئة

حفل تخرج الدفعة الأولى من "إكليريكية الكرسي الأورشليمي"

بطريرك الكنيسة الكلدانية: السلام عطية من الله للناس

البابا تواضروس الثانى يستقبل السفير التركى بالقاهرة فى المقر البابوى

تفاصيل احتفالات إيبارشيات الزقازيق ومنيا القمح بعيد دخول السيد المسيح أرض مصر

البابا تواضروس الثانى يستقبل سفيرة اليونسكو

الأكثر قراءة

عاجل| حادث خطير.. حماس تثير ذعر إسرائيل بعد اختراق الحدود مرة أخرى

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها