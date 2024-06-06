تاريخ عيد الأضحى 2024 ومواعيد الإجازة ورسائل تهنئة بالعيد

تاريخ عيد الأضحى 2024 من الموضوعات المهمة في الوقت الحالي كي يستعد المواطنين المقبلين على ذبح الأضاحي في العيد لاداء المناسك والسنن الخاصة بالذبح، ومنها عدم أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة للرجال والنساء من كامل الجسد الراغبين في ذبح الأضاحي.

تاريخ عيد الاضحى 2024

نوضح في التقرير تاريخ عيد الأضحى 2024 وموعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن موعد غرة شهر ذي الحجة وبه الإعلان عن تاريخ عيد الأضحى ومجموعة مختلفة من رسائل التهنئة بعيد الأضحى.

وفق الحسابات الفلكية لمعهد بحوث الفلك فإن تاريخ عيد الاضحى 2024 هو الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويكون تاريخ وقفة عرفة السبت 15 يونيو 2024.

وتعلن دار الإفتاء المصرية اليوم الخميس تاريخ عيد الأضحى 2024 وغرة شهر ذي الحجة وعليه الإعلان عن موعد وقفة عرفات، ويكون ذلك عقب صلاة المغرب.

إجازة عيد الأضحى 2024

وفي حال ثبت تاريخ عيد الأضحى 2024 شرعيًا وفق الحسابات الفلكية فإن إجازة عيد الأضحى تبدأ من الأحد 16 يونيو 2024 وتستمر حتى الخميس 20 يونيو 2024.

ويضاف لإجازة عيد الاضحى العطلات الأسبوعية، وبذلك تبدأ الإجازة من الجمعة 14 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت 22 يونيو 2024، أي تستغرق إجازة عيد الأضحى 9 أيام.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024

كل عيد وقلوبنا بالحب في الله أنقى، كل عيد وأرواحنا بذكر الله أنقى، كل عيد وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى، كل عيد وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تُسقى.

تهنئة مليئة بالحب والود للناس الغاليين، بمناسبة عيد الأضحى السعيد، كل عام وأنتم طيبين.

كل عام ومن نحب حولنا والعيد يجمعنا في خير، عيد أضحى سعيد.

أهلي وأحبابي يا كل الفرحة يا جمع السعادة عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.

عيد أضحى مبارك لأجمل أسرة على وجه الأرض عسى الله أن يحفظنا سالمين وصحيين في هذا الوقت العصيب.

بمناسبة عيد الاضحى عندى القلب وعندك دقاته عندى جسد وعندك حياته عندى الحب وعندك عيده أحبك يا روح قلبي.

إقرأ أيضا:

متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال

قبل عيد الأضحى.. موعد امتحانات الثانوية العامة 2024