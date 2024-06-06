تزايد عمليات البحث حول هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء، ويرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز صيام النافلة قبل الفرض، لأنه أولى منها بالصيام وأن دين الله أحق أن يُقضى ولكن "بن العثيمين" أنه إذا صام المسلم النافلة قبل الفرض، فصيامه صحيح ولا حرج عليه، وصيام التطوع مقبول طالما يوجد متسع من الوقت لصيام ما فاته من رمضان.

هل يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء

تعد العشر الأوائل من ذي الحجة يحرص المسلمون على طاعة الله عز وجل والاجتهاد في عبادته، خاصة خلال هذه الأيام المباركة، واستغلالها كفرصة لإصلاح علاقة العبد بربه ونيل ثوابها، كما يهتمون بمعرفة حكم صيام ذي الحجة وحقيقة فضلهما، وقد حث النبي-صلّى الله عليه وسلّم- على استغلالها بالأعمال الصالحة وبجهاد النفس، ووصف العمل فيها بأنّه أفضل من الجهاد في سبيل الله تعالى، ومن أحب الأعمال إلى الله في ذي الحجة الصيام.

ويُعد صيام هذه الأيام من النفحات الربانية للعبد المسلم، تكفر عه الذنوب والسيئات وتجعله في معية الله وكرمه، لما لها من أجر عظيم ووصل لا ينقطع مع الله، فالصوم هو العبادة التي قال عنها الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.

صوم يوم عرفة سنة فعلية فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روى أبو قتادة رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ، أخرجه مسلم.

أمر جائز شرعًا لانه صيام تطوع

وبذلك يجوز صيام العشر من ذي الحجة قبل القضاء فهو أمر جائز شرعًا طالما لدى المسلم متسع من الوقت لقضاء أيام رمضان الفائتة بعد صيام التطوع. عن حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة.