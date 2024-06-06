رولا عادل تكشف لـ"الدستور" تفاصيل عملها الجديد "الأيام الأخيرة في حياة تالاستوي"

أعلنت المترجمة رولا عادل، ودار نشر ريشة، عن العمل الجديد "الأيام الأخيرة في حياة تالاستوي"، الذي من المقرر صدوره قريبًا.

كتاب "الأيام الأخيرة في حياة تالاستوي"

وكشفت المترجمة عن اللغة الروسية، رولا عادل، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن كتابها الصادر قريبًا بعنوان "الأيام الأخيرة في حياة تالاستوي" أن الكتاب يحمل اقتباسات من يومياته وبعص نصوص رسائله.

وأضافت رولا عادل: يروي الكتاب قصة خلافاته مع زوجته ورحلته الروحية ونص وصيته، وشهادات من المقربين والأصدقاء وطبيبه الشخصي".

و تشير رولا عادل إلى أن المروي بقلم "ڤلاديمير جريجروريڤيتش تشيرتكوف" وهو صديق تالاستوي المقرّب ومحرر أعماله.

ويحكي تشيرتكوف عن تالاستوي ورحلته الروحية وخلافه الاشهر مع زوجته صوفيا تالاستايا وأبناؤه ورحلة عذابه في حياته الأسرية التي انتهت بهجرانه لمنزله قبيل وفاته.

وتكشف رولا، في كتابها الجديد "الأيام الأخيرة في حياة تالاستوي"، أن صديقه تشيرتكوف يدافع عن الرجل الأقرب إليه وعن الاتهامات التي نالت تالاستوي قبل وفاته بأنه رضى بالهوان تحت سلطة زوجته.

وأيضًا كتبت رولا عادل، عن تالاستوي بعد وفاته، أنه لم يصبر على تلك الأيام القليلة ليموت في منزله بين عائلته ويحفظ سيرته.

وأوضحت أن تشيرتكوف، يدعم دفاعه بشهادات من يوميات تالاستوي ورسائله وشهادات ورسائل المقربين وأفراد عائلته نفسهم ومسودات وصيته الأولى ونصها الأخير الرسمي.

مشروع رولا عادل في الترجمة عن الروسية

وعن اختيارت أعمالها لترجمة الأدب الروسي، للكتب والقصص، قالت رولا، إنها تعتمد في اختياراتها عن ذائقتها الشخصية أولًا، لإنها مؤمنة إن الأهمية هي شئ نسبي، كما أنها أردت أن تقدم الأدب الروسي بكل صنوفه للقارئ العربي، من روايات ونوفيلات وقصص قصيرة وأدب أطفال وحكايات شعبية لمؤلفين مختلفين وغيرها.

وقدمت المُترجمة رولا عادل، للقارئ العربي، مشروعها، في ترجمة الأدب الروسي الكلاسيكي الذي لميترجم للعربية من قبل، وتحديدًا لأسماء الأدباء الذين يجهلهم القارئ العربي.

وصدر لـ رولا عادل، نوفيلا "يهوذا" عن دار المحروسة، ورواية "الأميرة تاراكانوڤا" عن دار العين، و"بابا ياجا" في دار كتوبيا، و"أوليسيا" وهو الإصدار الثالث من مشروعها عن "ألقصص الكلاسيكية الروسية".