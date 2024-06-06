الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز

السنة 8.. ختام الملتقى التدريبي الرابع لمشروع "1000 معلم كنسي"

جريدة الدستور

أختتم أمس في  مركز اللوتس للمؤتمرات، التابع لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس، أعمال الملتقى التدريبي للمجموعة الرابعة من مشروع قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة المعروفة بـ "1000 معلم كنسي" في المرحلة الرابعة من المشروع.

185 متدربا شاركوا في لملتقى التدريبي للمجموعة الرابعة

بلغ عدد المشاركين في الملتقى التدريبي للمجموعة الرابعة 185 متدربا من الآباء الكهنة وأمناء الخدمة والخدام والخادمات، يمثلون 9 إيبارشيات وقطاعين رعويين بالقاهرة، وهي إيبارشيات: جرجا، طهطا وجهينة، منفلوط، القوصية ومير، ببا والفشن، بني سويف، المعادي، أطفيح، ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، إلى جانب قطاعي شرق السكة الحديد، مدينة السلام والحرفيين.
وتسلم المتدربون شهادات اجتياز التدريب من يد نيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، بالإسكندرية، عقب إلقاء نيافته المحاضرة الختامية للملتقى.

 "نحو تربية كنسية أفضل".. تفاصيل المرحلة الرابعة

وتحمل المرحلة الرابعة من "1000 معلم كنسي" عنوان "نحو تربية كنسية أفضل" وتتضمن محاضرتين و9 ورش يتدرب خلالها المشاركون على أساليب تعليمية تربوية ولا سيما في مجال خدمة مرحلة الطفولة.
كانت المرحلة الأولى من برنامج قداسة البابا لتطوير التعليم الكنسي "1000 معلم كنسي" قد جاءت تحت شعار "جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ" (مرا ٥: ٢١)، وبدأت عام 2016 واستمرت بشكل متتالي لمدة ثلاث سنوات تم خلالها تدريب بضع آلاف من الآباء الكهنة والخدام والخادمات بإيبارشيات الكرازة المرقسية على مهارات التعليم داخل الكنيسة باستخدام مصادر التعليم الكنسي الخمسة وهي الكتاب المقدس، كتابات آباء الكنيسة، الليتورجيا، تاريخ الكنيسة، الهوية القبطية وذلك باستخدام أساليب عصرية.

مركز اللوتس للمؤتمرات لكنيسة الشهيد مار جرجس بهليوبوليس أعمال الملتقى التدريبي قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنيسة ١٠٠٠ معلم كنسي

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