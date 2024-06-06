الاحتلال الإسرائيلى يعلن انتهاء مهمة لواء قتالى فى رفح الفلسطينية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن انتهاء مهمة لواء قتالي في مدينة رفح الفلسطينية؛ وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن جيش الاحتلال يعيد تموضع آلياته في رفح، حيث انتشرت قبل قليل أنباء غير دقيقة عن انسحاب إسرائيلي في غرب رفح، ولكن ما يجري في تلك المنطقة يأتي من إعادة تموضع وانتشار للآليات الإسرائيلية.

ونوه بأن ما يمكن وصفه في غرب مدينة رفح الفلسطينية لا يُطلق عليه "انسحاب"، ولكنه إعادة تموضع وانتشار لهذه الآليات، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي في وسط مدينة رفح وعند منطقة الشابورة.