الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"البيت المحمدي" ينظم دورة البرمجة والذكاء الاصطناعي المستوى التاني

البيت المحمدى ينظم
البيت المحمدى ينظم دورة فى الذكاء الاصطناعى

كشف البيت المحمدى للتصوف، عن تنظيم دورة تدريبية عن البرمجة والذكاء الاصطناعي - المستوى الثاني - للشباب من سن 12 إلى 15 سنة، مساء اليوم الخميس.

وقال البيت المحمدي، إن الدورة تبدأ بمحاضرة تعريفية ومراجعة علي المستوى الأول، وتبدأ الدورة اليوم الخميس 6 يونيو وتنتهي الثلاثاء 9 يوليو، والدورة أيام الثلاثاء والخميس لمدة 8 ورش من 5 م وحتى 8 م.

وأوضح "البيت المحمدى"، أنه يشارك فى الدورة التى ينظمها المحاضر محمد حلمي خبير البرمجة لمدة 20 عامًا وفي التدريب لمدة 15 عامًا وفي تدريب الأطفال لمدة 5 سنوات، مؤسس وشريك شركة ايجي بلانكو للتصميم والبرمجة والتي تعمل مع أكثر من دولة كمصر والسعودية والإمارات وقطر وعمان. حاصل على PMP. مطور في القطاع السياحي لمد ة 18 عامًا ومشارك في مؤتمرات ومعارض مصرية ودولية كعارض للحلول البرمجية في مجال السياحة. دارس في مجال التسويق والربط مع مجال البرمجة.

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أهداف ورشة البرمجة بالبيت المحمدى 

وقال البيت المحمدى، إن أهداف الورش، تنمية الابتكار والتفكير ومهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي والتعرف على علوم الحاسب الآلي الحديثة، وربط البرمجة بالحياة العلمية والعملية، وتطوير آليات البحث، واستخدام الذكاء الاصطناعي AIبطريقة بناءة، وزيادة مهارات التفكير المنطقي والتفكير خارج الصندوق، والتدريب على استغلال الإمكانيات المتاحة

والتمرين على حل المشكلات،وتنمية مهارات التحليل.

 

يذكر أن مؤسسة البيت المحمدي التي يترأسها الدكتور محمد مهنا تحرص على إحياء المناسبات الدينية وإقامة المجالس العلمية التي تستهدف دعوة الأفراد للتقرب إلى المولى عز وجل بصالح الأعمال، ويشارك عدد كبير من العلماء والشيوخ في الدروس والمجالس العلمية التي ينظمها البيت المحمدي بشكل دائم في مقره بالمقطم.

وتقوم مؤسسة البيت المحمدي على نشر التصوف الإسلامى الصحيح ومواجهة الفكر المتطرف. 

البيت المحمدي ينظم دورة البرمجة الذكاء الاصطناعى المستوى التأنى

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