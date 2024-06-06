الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الشيوخ" توصي بتحديد مكان مناسب لمتحف وزارة التعليم

متحف وزارة التعليم
متحف وزارة التعليم

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسه النائب نبيل دعبس، على الاقتراح المقدم من النائبة هيام فاروق، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاص بإيجاد مكان ملائم لنقل وعرض محتويات متحف وزارة التربية والتعليم - والتعليم الفني والمكتبة الوثائقية الملحقة به. 

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مقر وزارة التربية والتعليم

أوضحت النائبة هيام فاروق، في المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أن متحف وزارة التربية والتعليم كان يوجد بمقر وزارة التربية والتعليم- والتعليم الفنى القديم بمنطقة لاظوغلي بالقاهرة، وبعد نقل الوزارة وقطاعاتها إلى المقر الجديد داخل مقر العاصمة الإدارية الجديدة، نقلت مقتنيات المتحف إلى مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة، وهو مكان لا يتناسب مع مقتنيات المتحف لا من حيث المساحة أو جودة العرض المتحفى.  

وأوصت لجنه التعليم بمجلس الشيوخ بأن ترشح وزارة التربية والتعليم ثلاثة أماكن تصلح لنقل محتويات المتحف بخلاف المكان المتواجد به حاليا، على أن تقوم وزارة السياحة والأثار بالتنسيق معها لاختيار أفضل الأماكن.

لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين متحف وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

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