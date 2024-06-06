حزب الله يستهدف مقر قيادة الفرقة 91 فى ثكنة برانيت الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني عن استهدافه مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت الإسرائيلية بالجليل الأعلى وتمركزات جنود الاحتلال في ‏محيطها بصواريخ وأوقع خسائر مؤكدة؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع مواجهة حزب الله في أي حرب مستقبلية، وأن حدوث ذلك من الممكن أن يُهدد بزوال إسرائيل، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، لا يدركان هذه الحقيقة.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يبدو أنه معزول عما يحدث على أرض الواقع، فهو يخشى فقط من انتهاء حياته المهنية والسياسية، ما يعني أنه مغرور ومتكبر بشكل غير مسبوق، ما قاد إسرائيل لأسوأ واقع أمني ودبلوماسي على الإطلاق، يعرض جنودها للخطر بشكل شبه يومي.