فى رحاب الله.. "البحوث الإسلامية" يطلق حملة للتوعية بفضل الأعمال الصالحة فى عشر ذى الحجة

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن إطلاق حملة توعوية بعنوان "في رحاب الله"، للتوعية المكثفة بفضل الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة، وكيفية الاستفادة من هذه الأيام، وذلك في إطار استراتيجية المجمع في جانب التوعية المجتمعية والعمل المستمر على الاستفادة من المواسم الدينية والمجتمعية في نشر الوعي بين الناس من خلال استخراج الدروس العملية وإسقاطها على واقعنا الحالي، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية، خاصة الموسمية منها.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عيّاد، إن فعاليات هذه الحملة تستهدف بيان فضل العشر الأوائل من ذي الحجة، وفضل العمل الصالح فيها، والتعرض لتلك الأعمال واستغلالها استجابة للمنهج النبوي في الاستفادة من هذه الأيام المباركات، وكيف يستفيد الإنسان من هذه الأيام في الوقوف مع النفس وتدريبها على المعاملة الحسنة مع الناس وأن تكون نفسًا نافعة لغيرها ولمجتمعها.

وأضاف "عيَّاد" أن الحملة تركز على كيفية استغلال هذه الأيام الاستغلال الأمثل في كل ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على علاقة الإنسان بربه أولًا، ثم علاقته بمن يعيشون حوله في هذا المجتمع، فصلاح الفرد هو صلاح للمجتمع بأكمله، مع التركيز على الأعمال الصالحة التي يعود نفعها على المجتمع ككل، مثل: الصدقة والأضحية وغيرهما، وذلك من خلال مخاطبة الفئات العمرية المختلفة لأفراد المجتمع بما يتناسب مع احتياجات كل فئة.

وأوضح أن الحملة يتم تنفيذها عن طريق وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، باللغتين العربية والإنجليزية.