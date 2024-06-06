الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مورينيو يطلب من فناربخشة التعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر

أندرسون تاليسكا
أندرسون تاليسكا

يواصل نادي فناربخشة التركي، بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو، محاولاته لإبرام صفقات جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان نادي فناربخشة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرًا فنيًا للفريق الأول اعتبارًا من الموسم الجديد 2024 - 2025.

فناربخشة يستهدف ضم تاليسكا من النصر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "aksam" التركية، فإن إدارة نادي فناربخشة بدأ في التواصل مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، في الصيف.

وأضافت الصحيفة التركية، أن مسئولي فناربخشة أبدوا إعجابهم بقدرات أندرسون تاليسكا، كذلك مطالبات الجماهير بضمه، ليُصبح لاعبًا أساسيًا على طاولة النادي المُراد الحصول على خدماتهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إدارة فناربخشة تنوي القيام بتسريع محاولاتها لضم أندرسون تاليسكا في أقرب وقت ممكن؛ لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق.

وكان أندرسون تاليسكا قد جدد عقده مع النصر السعودي في شهر أبريل الماضي، ليمتد عقده حتى عام 2026.

يذكر أن المهاجم البرازيلي، صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف النصر في صيف 2021، قادمًا من جوانغجو إيفرجراند الصيني.

جدير بالذكر أن فريق فناربخشة يسعى للعودة إلى منصات التتويج مجددًا، حيث لم بلقب الدوري التركي منذ 10 سنوات، وحل وصيفًا في جدول ترتيب المسابقة برصيد 99 نقطة في الموسم المنصرم 2023 - 2024، خلف جالطة سراي المتصدر وحامل اللقب برصيد 102 نقطة.

txt

الليلة.. الفراعنة في مهمة تخطي عقبة الخيول البوركينية في مشوار المونديال

txt

"البدرى" يكشف سر رفضه تدريب الزمالك.. وحقيقة تجاهله مصافحة "الخطيب"

ماذا قدم جوزيه مورينيو في مسيرته التدريبية؟

وكان جوزيه مورينيو قد تولى تدريب العديد من الأندية، توّج معهم بالألقاب المحلية والقارية المختلفة، وهي: بورتو البرتغالي، تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وريال مدريد الإسباني، وإنتر وروما الإيطاليين.

وكان مورينيو، صاحب الـ61 عامًا، مديرًا فنيًا لفريق روما الإيطالي من يوليو 2021 حتى يناير 2024، وقاد الفريق نحو التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة، حقق خلالهم 68 انتصارًا، و30 تعادلًا، بينما تلقى 40 هزيمة، وسجل اللاعبين تحت قيادته 215 هدفًا، واستقبل 147 هدفًا.

فناربخشة مورينيو جوزيه مورينيو تاليسكا النصر السعودي أندرسون تاليسكا

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 6-6-2024 في التصفيات الإفريقية والأسيوية والقنوات الناقلة

فى بيان رسمى.. ليفربول يكشف قائمة اللاعبين الراحلين هذا الصيف

بيلينجهام يفوز بجائزة لاعب الموسم في ريال مدريد

بعد اهتمام السعودية.. آخر تطورات مصير دي بروين مع مانشستر سيتي

هانز فليك يحسم مصير فيتور روكي مع برشلونة

بعد ضم مبابي.. ماذا قدم اللاعبون الفرنسيون في ريال مدريد؟

جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-6-2024 والقنوات الناقلة

رونالدو يحسم مصير المدرب لويس كاسترو مع النصر

الأكثر قراءة

حقيقة انسحاب الآليات الإسرائيلية من غرب مدينة رفح الفلسطينية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها