مورينيو يطلب من فناربخشة التعاقد مع تاليسكا مهاجم النصر

يواصل نادي فناربخشة التركي، بقيادة المدرب البرتغالي الجديد جوزيه مورينيو، محاولاته لإبرام صفقات جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وكان نادي فناربخشة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مديرًا فنيًا للفريق الأول اعتبارًا من الموسم الجديد 2024 - 2025.

فناربخشة يستهدف ضم تاليسكا من النصر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "aksam" التركية، فإن إدارة نادي فناربخشة بدأ في التواصل مع النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، في الصيف.

وأضافت الصحيفة التركية، أن مسئولي فناربخشة أبدوا إعجابهم بقدرات أندرسون تاليسكا، كذلك مطالبات الجماهير بضمه، ليُصبح لاعبًا أساسيًا على طاولة النادي المُراد الحصول على خدماتهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن إدارة فناربخشة تنوي القيام بتسريع محاولاتها لضم أندرسون تاليسكا في أقرب وقت ممكن؛ لتدعيم الجبهة الهجومية للفريق.

وكان أندرسون تاليسكا قد جدد عقده مع النصر السعودي في شهر أبريل الماضي، ليمتد عقده حتى عام 2026.

يذكر أن المهاجم البرازيلي، صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف النصر في صيف 2021، قادمًا من جوانغجو إيفرجراند الصيني.

جدير بالذكر أن فريق فناربخشة يسعى للعودة إلى منصات التتويج مجددًا، حيث لم بلقب الدوري التركي منذ 10 سنوات، وحل وصيفًا في جدول ترتيب المسابقة برصيد 99 نقطة في الموسم المنصرم 2023 - 2024، خلف جالطة سراي المتصدر وحامل اللقب برصيد 102 نقطة.

ماذا قدم جوزيه مورينيو في مسيرته التدريبية؟

وكان جوزيه مورينيو قد تولى تدريب العديد من الأندية، توّج معهم بالألقاب المحلية والقارية المختلفة، وهي: بورتو البرتغالي، تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير الإنجليزية، وريال مدريد الإسباني، وإنتر وروما الإيطاليين.

وكان مورينيو، صاحب الـ61 عامًا، مديرًا فنيًا لفريق روما الإيطالي من يوليو 2021 حتى يناير 2024، وقاد الفريق نحو التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في عام 2022.

وقاد مورينيو نادي روما في 138 مباراة، حقق خلالهم 68 انتصارًا، و30 تعادلًا، بينما تلقى 40 هزيمة، وسجل اللاعبين تحت قيادته 215 هدفًا، واستقبل 147 هدفًا.