إيناس حمدان: حوالى 45 شهيدًا ضحايا قصف مدرسة لـ"أونروا" تؤوى نازحين بالنصيرات

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بـ"أونروا"، إن هناك أخبارا مروعة نشاهدها ونقرأ عنها اليوم صباحا، تتعلق بضرب مدرسة النصيرات وسط قطاع غزة، والتابعة لأونروا، حيث لا نستطيع التأكيد على أرقام الضحايا، ولكن ما صدر عن "أونروا" يوضح أن الأعداد تتراوح بين 35 و45 شهيدا.

وأضافت "حمدان"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها قصف منشأة تابعة لأونروا خلال هذه الحرب، مشيرةً إلى أنهم لا يستطيعون التأكد من الأسباب التي تؤدي إلى استهداف الاحتلال لأونروا، مؤكدةً أن هذه الحرب تخطت كل الخطوط.

وأوضحت أن هناك أكثر من 171 منشأة تابعة لأونروا دُمرت بشكل كلي أو جزئي، معظمها قُصف أكثر من مرة، وأغلب هذه المنشآت مدارس، وهذه المدارس أغلبها يؤوي النازحين من مختلف محافظات قطاع غزة.