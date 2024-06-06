الخميس 06 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بـ"الشعب الجمهوري" يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى

عياد رزق
عياد رزق

طالب عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على حركة الأسواق في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لكافة المخالفات وكافة محاولات الغش التجاري وجشع بعض التجار الذي يبحثون عن المكاسب الطائلة بطرق غير قانونية من خلال زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، واحتكار بعض السلع الأخرى وتخزينها ورفع أسعارها.

txt

برلمانية تحدد مهام الحكومة الجديدة لضبط الأسواق

txt

بهجة العيد.. استعدادات الأسواق لاستقبال أضحية عيد الأضحى المبارك

الحملات التفتيشية على الأسواق

شدد رزق، في بيان له اليوم، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق من الأجهزة المعنية بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لردع عمليات الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وضبط الأسعار وذلك دعما للمواطن المصري وتخفيفًا للأعباء من على كاهله.

كما أكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، ضرورة إحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب رزق أيضًا بضرورة التوسع في إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم، الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهوية.

حزب الشعب الجمهوري الحكومة حماية المستهلك الاسواق الجمهورية عيد الأضحى

مواد متعلقة

رئيس "حماية المستهلك": تراجع الأسعار بنسبة 20% فى الأسواق

الأكثر قراءة

حقيقة انسحاب الآليات الإسرائيلية من غرب مدينة رفح الفلسطينية

رابط بوابة الازهر الالكترونية 2024 لاستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024

بوابة الأزهر.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية الترم الثاني 2024

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية 2024 الترم الثاني

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الشرقية الترم التاني 2024

استعلم مباشرة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2024 برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ليس بنتنياهو وحده وبيانات الجامعة العربية تنتهى حرب غزة!

محمد العسيري

هرم سيتى.. الخرسانة تهزم الفن

ماجد حبته

القمة الكورية الإفريقية

لواء. محسن الفحام

وزارة لشئون الوافدين فى التشكيل الجديد

عبد الرحيم طايع

صرخة الفلسطينيين البليغة: "وين العالم؟!"

أحمد الصغير

إشكاليات الرؤية المصرية الشعبية للقضية الفلسطينية

محمد سميح

أحلام المصريين المشروعة

منى رجب

«رفعت عينى للسما» يرفع رأس مصر فى مهرجان كان

صور

ألبوم صور.. المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر

ألبوم صور.. تدريب منتخب مصر

عيشنا.. طعم الحياة

محطة تل أبيب

المزيد

أستراليا.. جامعة تطرد طالبة شجعت على تقديم الدعم اللامشروط لـ"حماس"

اليوم 244 من العدوان.. الاحتلال يواصل جرائم إبادة الفلسطينيين بالقصف العشوائى بغزة

ثيودور ميرون.. الرجل الذي حاول إنقاذ إسرائيل من نفسها