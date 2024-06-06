قيادي بـ"الشعب الجمهوري" يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق خلال عيد الأضحى

طالب عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة وجهاز حماية المستهلك بتشديد الرقابة على حركة الأسواق في جميع أنحاء الجمهورية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتصدي لكافة المخالفات وكافة محاولات الغش التجاري وجشع بعض التجار الذي يبحثون عن المكاسب الطائلة بطرق غير قانونية من خلال زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، واحتكار بعض السلع الأخرى وتخزينها ورفع أسعارها.

الحملات التفتيشية على الأسواق

شدد رزق، في بيان له اليوم، على ضرورة استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق من الأجهزة المعنية بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لردع عمليات الغش التجاري، وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، وضبط الأسعار وذلك دعما للمواطن المصري وتخفيفًا للأعباء من على كاهله.

كما أكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، ضرورة إحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات ذبح الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وطالب رزق أيضًا بضرورة التوسع في إنشاء الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية الأساسية واللحوم، الثابتة والمتحركة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، لتوفيرها بأسعار مناسبة ومخفضة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهوية.