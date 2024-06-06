الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الخطيب" يُنهي أزمة أفشة مع كولر.. ويرفض فكرة صادمة

أفشة في المران
أفشة في المران

أنهى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أزمة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي، بعد قرار منعه من التواجد في التدريبات الجماعية بقرارمن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بعد تصريحات اللاعب المثيرة للجدل في أحد البرامج التلفزيونية، عقب حصوله على تقريربشأن الأزمة.

رسالة من أفشة للخطيب

وكشف مصدر مسئول بالقلعة الحمراء، أن خالد بيبو مديرالكرة، جهز تقريره وموقف كولر الفني بعد جلسته مع كولر ومناقشة موقف أفشة من العودة إلى التدريبات الجماعية، بعد أن رفض كولر مشاركة اللاعب، والتي شهدت خروجًا عن النص تجاه بعض زملائه، في أول تجمع بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب التتويج باللقب الإفريقي على حساب الترجي التونسي. 

وأضاف أن أفشة أرسل رسالة إلى محمود الخطيب، وشرح له ملابسات تصريحاته، وأنه لم يكن يقصد الإساءة أو التجريح في زملائه داخل صفوف الفريق، لافتًا إلى أن رئيس الأهلي رفض فكرة عرض اللاعب للبيع، والاكتفاء بتغريمه ماليًا حسب رؤية الجهاز الفني، خاصة أن مدير الكرة تفهم موقف اللاعب واعتذاره بعد إخطاره بمنعه من التدريبات الجماعية.

وأوضح أن تدخل كبار الفريق وتأكد "الخطيب" من حسن نوايا اللاعب جعله يطلب من خالد بيبو إنهاء الأزمة سريعًا وحلها مع كولر، والتأكيد على ضرورة الانضباط داخل صفوف الفريق، ومعاقبة أي لاعب يخرج عن النص في الفترة القادمة.

الأهلي يواصل تدريباته على ملعب التتش وأفشة يشارك 

 وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات للمرحلة القادمة.

وشارك محمد مجدي أفشة في التدريبات الجماعية عقب إنتهاء أزمة اللاعب بعدما تقدم بالاعتذار لمارسيل كولر وخالد بيبو بالاضافة لتوقيع غرامة مالية علي اللاعب.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو واجتماعًا مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين  مع بداية فقرات المران.

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في مران متنوع، شهد التركيز على تنفيذ بعض الجمل بين اللاعبين.

وبدأ الفريق الأول بالنادي الأهلي استعداداته مؤخرًا للمرحلة القادمة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

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