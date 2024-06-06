الخميس 06 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة وإيقاف 19 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثَّفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وتمكَّنت من رصد وإزالة 19 حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والتعديات ومرتكبيها.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينه بنى مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نظمت عدد من حملات إزالة التعديات، حيث أوقفت أعمال صبة سقف بدور الأول علوى شارع الرابع عاطف حى شرق وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، وإيقاف أعمال صبة أعمدة بدور التاسع علوي بأبو دربالة الحسينية، وتم التحفظ على الخلاطة بديوان عام الوحدة المحلية.

كما تمكَّن محمد أبو الليل رئيس حي شمال وفني التنظيم بردم حالة حفر بشارع الجمهورية أمام سامسونج، كما قام سالم زغلول رئيس قرية الحسينيه وإدارة الازالات والتنظيم بالوحدة ومسؤول الزراعة والإصلاح ورضا المريوطي سكرتير الوحدة وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسؤول الزراعة بإزالة عدد حالتيِّ تعدٍ بالبناء على أرض زراعية على مساحة قيراط و١٢سهمًا تقريبًا بحوض كفر الشيخ إبراهيم.

إزالة التعديات بالمنيا

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بالتنسيق مع الزراعة والتموين طبقًا للقانون واللوائح، كما تم إزالة ٣ حالات تعدٍ بالبناء خارج الحيز العمراني على مساحة ٢ قيراط بحوض النرجس والبابا وذلك بعمل سملات خرسانية وخزانات، كما تمكن محمود ماهر رئيس حى جنوب وفنى تنظيم الحي من فك شدة أعمدة الدور الثالث علوى شارع المسطح على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي تمكنت من رصد وإزاله 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية منها إزالة حالتيِّ تعدٍ بحي غرب المدينة، وإزالة حالة تعدٍ داخل الكتلة السكنية بحي شمال المدينة، وإزالة حالة رابعة بقرية جوادة التابعة لمجلس قروى ابوان، وذلك خلال حملة تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالى والدكتور هشام حسانين نواب رئيس المركز، بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حزم طبقًا للقانون.

وأكد عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، وتأكيده على المتابعة المستمرة والتصدة الفوري لكل أشكال التعدي، فقد تمكنت قرى المنيا خلال حملة للإزالت تحت إشراف نواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم من تنفيذ إزالة فورية لـ ٦ حالات تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة ٥٨٣ مترًا بقرى بنى محمد سلطان وتله والبرجايه ودمشير، وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي وتنفيذ سلطة القانون دون استثناء أحد.

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المنيا إزالة 19 حالة تعدي الأراضي الزراع مراكز المنيا اللواء أحمد السايس رئيس مركز بني مزار عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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